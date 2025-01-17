Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi: Millete kendinizi güldürmeyin!

17 Ocak 2025 18:50 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 19:39

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Kongresinde yaptığı açıklamalarda ana muhalefete partisi CHP'ye yüklendi. Erdoğan, CHP'nin dış dünyadan bihaber olduğunu belirterek Suriye politikasını eleştirdi. 'Suriye'de işimiz yok' diyenlere seslenen Erdoğan, "Yöneticilerinde ciddiyet yok, ana muhalefet partisi olgunluğu yok. Komiklik yaparak milleti kendinize güldürmeyin" diyerek eleştirdi.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti​ Kayseri​ İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi ve Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan​, muhalefetin Türk siyasetinin kalitesini düşürdüğünü belirterek, ülke meselelerine çözüm sunmaktan uzak bir anlayış içinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ciddiyetten uzak bir görüntü sergilediğini vurgulayarak, "Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil. Komiklik yaparak milleti kendinize güldürmeyin. Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin" dedi. Erdoğan, muhalefetin iktidarın ve ittifakın çalışmalarına gölge etmemesi gerektiğini ifade ederek, "Boş işlerle uğraşmayı bırakın. Titreyin ve kendinize gelin" sözleriyle seslendi.

Erdoğan, Kayseri'deki konuşmasında Türkiye'nin Suriye politikasının önemine de değindi. Suriye ile 911 kilometrelik sınır paylaşıldığını ve tarihi bağların bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, "Birileri yıllarca bize 'Suriye'den size ne' dediler. Ancak tarih bizi haklı çıkardı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Kayseri imparatorların gözdesidir. Selçuklu'nun şaheseridir. Dulkadiroğulları'nın otağıdır. Osmanlı'nın ilim ve irfan merkezi, Cumhuriyet'in ticaret ve kültür şehridir. Sanatın da, zanaatın da, ticaretin de, siyasetin de iç içe olduğu başkent karakterini genlerinde yaşatan bir şehirdir.

Kayseri kardeşliğin, dayanışmanın, huzurun, her köşesine hakim olduğu örnek bir şehir görüyoruz. Kayseri 85 milyon olarak birliğimizin ve dirliğimizin çimentosudur. Burası hoşgörünün, uzlaşmanın, farklı kimliklerle güven içinde yan yana yaşamanın şehridir. Kayseri'den birlik çıkar, devlet kurucuları, devlet başkanları çıkar.

Kayserili der ki 'kuru söğütten düdük' çıkmaz. Yani mizacı, fıtratı, tabiatı uygun olmayandan beklenen ve arzu edilen neticeyi alamazsın. İş yapmak, hizmet üretmek, memleketin dertlerine derman olmak her kişinin değil er kişinin işidir. Bunun da adresi yaklaşık çeyrek asırdır AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

"KOMİKLİK YAPARAK MİLLETİ KENDİNİZE GÜLDÜRMEYİN"

Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen içler acısı durumunu inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz. Ne yöneticilerinde ciddiyet ne de Türkiye'nin ana muhalefet partisi olgunluğu var. Siyaset mi yapıyorlar oyun mu oynuyorlar belli değil. Komiklik yaparak milleti kendinize güldürmeyin. Yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlarca dostumuzun, kardeşimizin, soydaşımızın umutlarını kırmayın. Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin. Ülkenin meselelerinin çözümüne katkı veremiyorsunuz, iktidarımıza ve ittifakımıza gölge etmeyin. Bölgemizde bunca sorun varken, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken yâni milletimizin gelecek çeyrek asrı, yarım asrı belirlenirken boş işlerle, malayani işlerle, artık komik projelerle uğraşmayı bırakın. Titreyin ve kendinize gelin.

"SURİYE'DE NE İŞİNİ VAR?' DEDİLER!"

Ülkemizin 911 kilometre sınırı paylaştığı binlerce yıllık tarihi ve beşeri ilişkilerimizin olduğu Suriye'de 8 Aralık itibariyle yeni döneme girildi. Birileri yıllarca bize 'Suriye'den size ne' dediler. Sanki sınır komşumuz değilmiş gibi 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' dediler. Meclis grup toplantımızda da söyledim, bize getirdikleri eleştirilerin, suçlamaların hiçbirini binlerce kilometre öteden gelip Suriye'ye müdahale edenlere yapmadılar. 'Amerika'nın, Avrupa'nın, Rusya'nın, İran'ın Suriye'de ne işi var?' demediler. Libya'daki, Karabağ'daki kardeşlerimizin yardımına koştuğumuzda da duyduk. Türkiye'nin ve kardeşlerimizin çıkarlarını savunmak yerine karşımıza dikilenlerin avukatlığını üstlendiler. Aylardır Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine karşı sesimizi yükselttiğimizde eleştirilere maruz kaldık.

"SURİYE'YE GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Açık ve net söylüyorum; muhalefetin aktörleri emperyalistlerin kirli oyunlarında figüran olma yolunda o milletlerin serdengeçtiliğini tercih etmişlerdir. Tarih bizi Suriye konusunda da haklı çıkardı. 61 yıl boyunca halkına yapmadık zulmü bırakmayan Baas rejimi birkaç gün içinde yerle yeksan oldu. Zalim Esad tasını tarağını toplayıp, arkasına bile bakmadan bir gecede Suriye'de kaçmak zorunda kaldı. Çocukları, bebeleri, sivilleri vahşice öldüren caniler, katiller hak ettikleri muameleyi görüyor. Suriye halkı kendi geleceğini kendisini belirleyeceği yeni yönetimin inşası yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Biz de buna gereken her türlü desteği veriyoruz ve vereceğiz. Türkiye olarak amacımız Suriye'deki tüm terör örgütlerinin suhuletle veya zorla tasfiye edilmesini sağlamaktır. Hem kendi güvenliğimiz hem de komşumuzun toprak bütünlüğü, siyasi egemenliği önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Suriye'de bölücü örgütler varlık gösterdiği sürece kendimizi emniyette hissedemeyiz.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN TEK GAYESİ...'

Terör belasının defedilmesine yönelik adımlar atılıyor. Sayın Bahçeli'nin aldığı inisayatifle başlayan çalışmalarda geçtiğimiz hafta kaydadeğer mesafe alındı. Meclis'te mutabakat ve anlayış birliği oluştu. Attığımız her adımda şehitlerimizin aziz hatıralarını, şehit yakınları ve gazilerimizin hassasiyetini mutlaka gözetiyoruz. Cumhur İttifakı'nın tek bir gayesi vardır; çok acı hatıraları olan bir dönemi sona erdirerek terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır. Sadece buna odaklandık, kilitlendik. Bunun dışında gizli açık pazarlığımız, niyetimiz yoktur.

Herkesin sunacağı katkıyla inşallah bu hedefimize er veya geç ulaşacağız. Son dönemde artan yalan, çarpıtılmış buram buram provokasyan tüten açıklamaların gayesi mevcut iklimi dinamitlemektir. Haber, açıklama, magazinel kulis bilgileriyle art niyetli ve alçakça bir oyun oynanmaktadır.

İstismar zeminini kaybedecek olanlar her türlü ahlaksızlığı sergiliyor. Terör duvarının yıkılmasından rahatsız olanlar yalan ve korku yayanlar çıkarlarını devam ettirmek istiyor. Biz bu oyunu ve sahiplerini gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Şayet örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi yapıda gerçek bir Türkiye partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacaktır.

"BİZİM OLMADIĞIMIZ YER YOK"

Çağrımıza kulak asmaz, bunca yıldır olduğu gibi emperyalistler adına tetikçilik yapmaya devam ederlerse kendileri bilir. Bölücü örgütü son militanına kadar yok edecek imkanımız, kararlılığımız mevcuttur.Bu iş bizim açımızdan sadece vakit ve planlama meselesidir. Bunu daha önce yaptık. Yine yapmaktan çekinmeyiz. Cudi'de biz varız, Gabar'da biz varız, Tendürek'te biz varız, Besler Deresi'nde biz varız. Bizim olmadığımız yer yok. Bölge üzerinde hesabı olan güçleri ikna veya icbar edecek irade ve araçlara da sahibiz. Ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak.

"BİZ ÜLKEYE ESER KAZANDIRMANIN DERDİNDEYİZ"

Türkiye Yüzyılı'nda ne teröre ne de bununla bağlantılı acılara asla yer olmadığını bir şekilde göstereceğiz. Biz ülkeye ve millete hizmet etmenin, eser kazandırmanın derdindeyiz. Kayseri'ye 22 yılda güncel rakamlarla 459 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 5 milyar, eğitimde 31 milyar lira, sosyal yardımlarda 55 milyar lira, sağlıkta 16 milyar lira, çevre ve şehircilikte 91 milyar, ulaştırmada 71 milyar, tarım ve ormanda 70 milyar, sanayi ve teknolojide 3,5 milyar lira yatırım, enerjide kamu ve özel toplam 98 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte toplam 13 milyar liralık yatırım yaptık.

Kayseri'ye 3 yeni üniversite kurduk. Bir stadyum ile birlikte 51 adet spor tesisi kazandırdık. 2457 yataklı 21 hastane dahil 60 sağlık tesisi inşa ettik. Kayseri Şehir Hastanemiz mayıs 2018'den bu yana vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 23 bin 638 konut projesini başlattık."