Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kandil'e net mesaj: Demir yumruğumuz hazır!

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk iftarını Domabahçe Sarayında şehit aileleri ve gazilerle birlikte açtı.

"HER ALANDA GÜÇLÜ TÜRKİYE VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Barış ve huzur içerisinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, mukaddesatımız bildiğimiz değerlerimize, inancımıza, vatanımıza, devletimize o derece tavizsiziz. Bundan sonra nefret dili ve kavga yerine diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz. Uzattığımız elin havada bırakılması halinde demir yumruğumuzu hazır tutuyoruz. Her alanda güçlü Türkiye var.

Hangi adımı atıyorsak, Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için atıyoruz. Başkalarının gündemlerine hapsolmadan kendi önceliklerimize göre tarihin akışını değiştiren politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Türkiye, sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil, dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir.

"GÜNAH BİZDEN GİDER"

Sözler tutulmazsa günah bizden gider. Terörsüz Türkiye hedefimizi inşallah tüm unsurlarıyla kuvveden fiile çıkardığımızda kimse bu milletin önünde duramayacak. Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz.

"BAŞ TACI ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu girişimin içinde şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, sizleri üzecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur, asla olmayacaktır. Mesele Türkiye olduğunda ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan asla geri durmadık. Sizlere milletinize, devletinize ve hükümetinize güvenmeye devam etmenizi özellikle rica ediyorum. Şunu unutmayınız; şehitlerimiz şehadet şerbetini içene kadar; bugün sizlerin olduğu kadar bizim de evlatlarımızdır. Milletimizin de canından birer parçadır. Şehitlerimizin geride bıraktığı siz aileleri de aynı şekilde bize ve milletimize emanettir. Bugüne kadar bu emanetlere samimiyetle sahip çıktı. Yarın da şehitlerimizin emanetlerini baş tacı etmeyi sürdüreceğiz.

Sınırlarımızın ötesindeki yapılanmaları da tasfiye ederek demokrasinin ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek, kazanan 85 milyon olacak, demokrasimiz, ekonomimiz, kardeşliğimiz olacak.