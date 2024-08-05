Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram'a ilişkin ilk kez konuştu: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

05 Ağustos 2024 14:55 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:04

Instagram'ın açılması için yapması gereken 2 şey var! Teknoloji influencer'ı Hakkı Alkan tek tek sıraladı

Instagram'ın açılması için yapması gereken 2 şey var! Teknoloji influencer'ı Hakkı Alkan tek tek sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada BTK tarafından Instagram'a getirilen erişim yasağıyla ilgili ilk kez konuştu.

"DİJİTAL FAŞİZMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İsrail vahşetini gizlemek için her yola başvurulduğunu belirten Erdoğan, "Sosyal medya şirketleri gemi azıya çekti, militanlaştılar. Basit bir cümleye bile hemen sansür uygulamayı kendileri için görev addediyorlar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız" dedi.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ BU MECRALARDA AT KOŞTURUYORLAR"

Gelinen noktada şirketlerin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına şahit olduklarını belirten Erdoğan, "Bu tavra esasen yeni tanıklık etmiyoruz. Uyarılarımıza rağmen tüm terör örgütleri bu mecralarda at koşturuyorlar. Milletimizin inancına alenen hakaret ediyorlar. Suç ve terör şebekeleri bu mecralarda istedikleri propagandayı yapıyorlar. İtibar suikastları sebebiyle şimdiye kadar binlerce insanın hayatı karardı" dedi.

"MUHALEFETİN KAYPAK TUTUMUDUR"

Bu şirketlerin ellerinde her türlü imkan olduğu halde mağduriyetlerin önünü kesecek etkili hiçbir adım atmadıklarının altını çizen Erdoğan, "İsteksizlikleri halen devam ediyor. İlgili kurumlarımızla rahatsızlığımızı dile getirdik, diyalog hattı kurduk. Arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik. Burada rahatsız edici bir diğer durum ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur" ifadelerini kullandı.