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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüşüyor!

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 14:31 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:08
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüşüyor!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşüyor. İki lider arasındaki kritik görüşmesinde, İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesi ve Orta Doğu'da artan gerilim masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani arasındaki kritik görüşme Beştepe'de başladı. Görüşmede, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesi ve Orta Doğu'da artan gerilim ele alınması bekleniyor.

İran'ın İsrail'e vermesi beklenen askeri karşılık ve İsrail-Hizbullah geriliminin de masaya yatırılması bekleniyor.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüşüyor! - 1. Resim

SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ DE MASADA OLACAK

Erdoğan ve Al Sani görüşmesinde; Türkiye-Katar ilişkileri ve iki ülkenin savunma alanındaki iş birliklerini arttırması ve karşılıklı ticarette yeni bir ivme yakalanması hedefleniyor.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından iki liderden de bir basın açıklaması yapması beklenmiyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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