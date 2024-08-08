Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüşüyor!

08 Ağustos 2024 14:31 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Savunma Sanayii alanında dev bir adım daha atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Savunma Sanayii alanında dev bir adım daha atıldı

Tepki çeken Atatürk ve Erdoğan akımı! Instagram sonrası sıra TikTok'ta mı? AK Parti'den açıklama geldi

Tepki çeken Atatürk ve Erdoğan akımı! Instagram sonrası sıra TikTok'ta mı? AK Parti'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani arasındaki kritik görüşme Beştepe'de başladı. Görüşmede, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesi ve Orta Doğu'da artan gerilim ele alınması bekleniyor.

İran'ın İsrail'e vermesi beklenen askeri karşılık ve İsrail-Hizbullah geriliminin de masaya yatırılması bekleniyor.

SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ DE MASADA OLACAK

Erdoğan ve Al Sani görüşmesinde; Türkiye-Katar ilişkileri ve iki ülkenin savunma alanındaki iş birliklerini arttırması ve karşılıklı ticarette yeni bir ivme yakalanması hedefleniyor.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından iki liderden de bir basın açıklaması yapması beklenmiyor.