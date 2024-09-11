Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım Ukrayna'ya iade edilmeli

11 Eylül 2024 13:35 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:43

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi nedeniyle video mesaj yayınladı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirten Erdoğan, "Kırım Ukrayna'ya iade edilmeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kırım Tatar Türklerinin milli lideri Mustafa Kırımoğlu başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki zirvenin Kırım Tatar halkının sürgününün 80'inci yıl dönümüne denk geldiğini hatırlattı.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Anavatanlarından koparılan Kırım Tatar Türkü soydaşların maruz kaldığı acıların 80 yıldır dinmediğini ve yaraların hala kapanmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ifade etti. Türkiye'nin ilk günden bu yana Kırım'ın ilhakına karşı çıktığını söyleyen Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

"KIRIM TÜRKLERİNİN GÜVENLİĞİ DIŞ POLİTİKADA ÖNCELİK"

Kırım'ın yerli halklarından Kırım Tatar Türkü soydaşların güvenliğinin sağlanmasının Türkiye'nin dış politikasındaki öncelikleri arasında olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna hükümetinin Kırım, Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi için öncülük ettiği hukuki düzenlemelerden duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde Kırım Tatar Türklerinin haklarının pekiştirilmesi yönünde ilave adımların atılmaya devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"TATAR SOYDAŞLARIMIZIN ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞMASINI BEKLİYORUZ"

Kırım Türklerinin kendi anavatanlarında özgür biçimde güvenli bir hayat sürdürme hakkı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in yaklaşık 3 yıllık esaretin ardından haziran ayında serbest bırakılması mutluluk vericidir. Asan ve Aziz Ahmetov kardeşler dahil tüm Kırım Tatar soydaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz" dedi.

"SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ SAMİMİ TEMENNİMİZ"

Ukrayna-Rusya savaşının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığı temelinde adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesini samimi olarak temenni ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Platform bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaların Kırım'da, Ukrayna'da ve bölgemizde barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara katkı sağlamasını diliyorum. Sürgün edilişlerinin 80. yıl dönümünde ebediyete irtihal eden Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın aziz hatıralarını bir kez daha hürmetle yad ediyorum" mesajını verdi.