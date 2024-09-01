Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü! Gündem Gazze
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
01 Eylül 2024 15:43 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 16:54
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmede; işgalci İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.
Erdoğan görüşmede, işgalci İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı.
İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI
İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirten Erdoğan, bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin ehemmiyetine değindi.
Kaynak: tgrthaber.com