Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü! Gündem Gazze

01 Eylül 2024 15:43 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 16:54

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail göndermeli mesaj: Onların demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail göndermeli mesaj: Onların demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

Erdoğan görüşmede, işgalci İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı.

İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI

İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirten Erdoğan, bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin ehemmiyetine değindi.