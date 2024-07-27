Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas'a serzeniş: Bizden özür dilemesi lazım

27 Temmuz 2024 20:25 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 20:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ayder'i doğal koruma projemizle şanına yakışır bir hale getireceğiz, hamdolsun sözümüzü tuttuk. Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi'ni tamamladık. Güncel rakamla 2 milyar 667 milyar lirayı bulan yatırımla Ayder'i eski ihtişamına güzelliğine kavuşturduk.

Rusya ve Ukrayna bizim iki komşumuz. Bu savaş maalesef devam ediyor 2.5 yıldır. Şehirler yıkıldı çocuklar yetim kaldı. Biz barışın ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISI

Aynı durum Gazze'de soykırıma uğrayan kardeşlerimiz için de geçerli. Kimin ne dediğine bakmadan harekete geçtik. İnsani yardımlarda Gazze'ye en fazla yardım malzemesi götüren ülkeyiz.

Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık.

Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır.

Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettik. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Abbas kusura bakmasın ama bizden özür dilemesi lazım. Bakalım gelebilecek mi?

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