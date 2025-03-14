Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkta istihdam müjdesi: 37 bin personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık sektörüne müjdeyi verdi.

SAĞLIKTA İSTİHDAM MÜJDESİ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Salgının ardından toplumun ertelenmiş sağlık hizmetleri talebinde ciddi artışlar yaşandı. Bu talebin doğru karşılanması için farklı adımlar atıyoruz. Aile hekimliğinin yeninden yapılandırılması bunlardan sadece bir tanesidir. Hastanelerdeki yoğunluğun azaltılmasını temin edeceğiz. Sağlık alanında 22 yıl boyunca pek çok reforma imza attık. Hastane, poliklinik sayısının artırılmasından sağlık teçhizatlarının modernleştirilmesine gibi çok önemli işler yaptık. 25 şehir hastanemiz bu kapsamda hizmete girdi. 11 şehir hastanemizin yapımı sürüyor.

İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 37 bin hekim dışı yeni personel müjdesi verdi.