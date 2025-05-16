Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Schengen vizesi açıklaması! 'Gözden geçirilmesi şart!'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna barışı için dünyaya önemli bir mesaj veren Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesi sonrası alınan kararı duyurarak "Mart 2022'den bu yana ilk kez akan kanı durdurma noktasında önemli bir fırsat penceresi aralandı" diye konuştu. Ayrıca Avrupa ülkelerine Schengen vizesi göndermesi de yapan Erdoğan, "Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart" dedi.