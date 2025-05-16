Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Schengen vizesi açıklaması! 'Gözden geçirilmesi şart!'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna barışı için dünyaya önemli bir mesaj veren Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesi sonrası alınan kararı duyurarak "Mart 2022'den bu yana ilk kez akan kanı durdurma noktasında önemli bir fırsat penceresi aralandı" diye konuştu. Ayrıca Avrupa ülkelerine Schengen vizesi göndermesi de yapan Erdoğan, "Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart" dedi.
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:
İşbirliği ive ortak eylem ruhuyla hareket etmeliyiz. Türkiye Avrupa için kritik önemdedir. Vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şarttır.
Ukrayna'da silahların susması için kritik bit virajdayız. Barış için fırsat penceresi aralandı. Taraflar adil ve kalıcı barışta uzlaşmalı. İstanbul'da şu anda Dışişleri Bakanımın riyasetinde iki ülke arasında görüşmeler sürüyor. Barışın kaybedeni olmaz. Diyalog kanalları açık olmalı fırsat heba edilmemeli. Trump, Zelenski ve Putin ile ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu. Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır.
Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart.