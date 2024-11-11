Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü!

11 Kasım 2024 18:34 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 18:36

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinde bölgesel konuların yanı sıra İsrail'e yönelik ambargo da gündeme geldi.

Son dakika haberine göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Riyad'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

İkilinin görüşmesinde Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI GÜNDEME GELDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına dikkat çekerek, bu saldırıların durdurulması için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı.

'SİLAH AMBARGOSU UYGULANSIN'

Türkiye’nin, İsrail'in saldırgan tavrını sonlandırmak amacıyla Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail’e yönelik bir silah ambargosu girişimi başlattığını belirten Erdoğan, bu girişime uluslararası destek sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İsrail'in saldırgan tavırlarına karşı alacağı kararların ve atacağı adımların büyük önem taşıdığını vurguladı.