Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'teröre son' mesajı: Ya tövbe edecekler ya tasfiye olacaklar!

10 Ocak 2025 18:05 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 18:13

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada terörle mücadele konusunda dikkat çeken bir mesaj verdi. Daha fazla kan akmadan terörün durdurulması gerektiğini belirten Erdoğan, "Ya tövbe edecekler ya tasfiye olacaklar" dedi.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Erdoğan, bölücü terör örgütüne karşı içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarla önemli başarılar elde edildiğini belirterek, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı asla taviz vermeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu dört yerden kırıp attık. Ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun suhulet ve sükûnetle gerçekleşmesidir." dedi.

Terörle mücadelede uluslararası desteğin sınırlarını da eleştiren Erdoğan, bölücü örgütlerin yabancı güçlere yaslanarak varlıklarını sürdürme çabalarının sonuçsuz kalacağını vurguladı. Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik. Ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler, edemeyecekler" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından önce çıkan başlıklar şu şekilde:

"163 kilometre uzunluğunla Ege bölgesinin ulaşım haritasını değiştiren Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdik. 23 kilometre bağlantı yoluyla bu eserimiz Aydın ve Denizli ile birlikte tüm Ege'ye çok önemli katkılarda bulunacak. Zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz.

Dün vefat eden AK Partimizin çatısı altında milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz Adalet Komisyonu eski Başkanı, değerli milletvekilimiz Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Aydın adıyla müsemma bir şehirdir. Aydın ülkemizin göz aydınlığıdır, gönül aydınlığıdır. Aydın'dan Allah'ın izniyle çalık akıcı çıkmaz, efe çıkar, zeybek çıkar, vatanı ve namusu uğruna can vermeye namzet civanmertler çıkar. Aydın'dan darbeci çıkmaz, şehit Başbakanımız Adnan Menderes gibi milletin adamları çıkar. Aydın'dan mandacı çıkmaz, ya istiklal ya ölüm diyen yiğitler çıkar.

Eğer bu topraklar üzerinde asırlardır huzur içinde yaşıyorsak bu her bir şehidimizin sayesindedir. Bayrağımız gönderde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün 5 vakit semaya yükseliyorsa, milletçe, onurumuz, şerefimizle hayatımızı devam ettiriyorsak hiç kuşkusuz şehitlerimizin fedakârlığı sayesindedir. Bu yüksek şuurla tam 22 yıldır şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıkıyoruz. O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan Türkiye'yi yüceltmek artırmak için gece gündüz koşturuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız.

Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik. Teröre karşı mücadelemizi çok büyük hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüyoruz. Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Kandan ve gözyaşından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız.

Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü hedeflere koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler, edemeyecekler. Atalarımızın dediği gibi el atına binen tez iner. Önlerinde sadece iki tercih var. Ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun suhulet ve sukunetle gerçekleşmesidir. Daha fazla kan akmadan, daha fazla yıkım olmadan terör illetinden kurtulmamız bizim temennimizdir. Coğrafyamızda artık huzurun, kalkınmanın, istikrarın hakim olmasıdır.

Suriye devrimi ve iç siyasetimizde atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede getirecek imkanlar doğmuştur. Milletimiz Cumhur İttifakı'nın ne yapmaya çalıştığının farkındadır. Biz de aziz milletimizin irfanına, basiretine, sağduyusuna sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle kazanan 85 milyonun kardeşliği, esenliği ve huzuru olacaktır. Önce millet ve önce memleket. Bizim siyasette varoluş amacımız sadece budur"

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