Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü

24 Kasım 2024 16:28 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 16:57

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede bölgesel ve ikili ilişkileri ele aldı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özgür Filistin' mesajı! İnşallah bize nasip olur

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özgür Filistin' mesajı! İnşallah bize nasip olur

Diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, akşam saatlerinde kritik bir temas kurdu. Erdoğan, Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​ ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşmenin içeriğine dair İletişim Başkanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin arasındaki görüşmede Türkiye​ ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı belirtildi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere pek çok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade ettiği öğrenildi.

"BARIŞA KATKI VERMEYE DEVAM ECEĞİZ"

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki gerilimleri sona erdirmek için çabalarını sürdürdüğünü, barış sürecine katkı vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

EN SON BRICS ZİRVESİ'NDE BULUŞTULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin, son olarak Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan kentindeki BRICS 2024 zirvesinde bir araya gelmiş; iki lider doğal gaz merkezi, nükleer santral projesi ve iki ülke arasındaki ticarete ilişkin önemli görüşmeler gerçekleştirmişti.