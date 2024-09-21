Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme mesajı: Biz görüşmeye hazırız, cevap bekliyoruz

21 Eylül 2024 13:16 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 14:02

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Suriye ile ilişkilerin normalleşme sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, "Biz Esad yönetimiyle görüşmeye hazırız, artık cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, Birleşmiş Milletler​ 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD​'ye gidecek. Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi İstanbul​'da basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"BM üyesi tüm ülkelerin temsil edildiği genel kurul görüşmelerine bu yıl 130'dan fazla ülkenin devlet başkanı düzeyinde iştirak etmesi bekleniyor. ABD'de yoğun bir toplantı ve görüşme trafiğimiz olacak. Bu yıl genel kurulunun en dikkat çekici etkinliği, BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde tertiplenecek Geleceğin Zirvesi'dir. 23 Eylül'de gerçekleştirilecek zirvede çok taraflı sisteme yönelik meydan okumalar karşısında ortak çözümler üretilmesi hedefleniyor.

Zirveye hitabımda BMGK ve uluslararası finans mimarisi başta olmak üzere küresel yönetişim mekanizmasının reform ihtiyacına dikkat çekeceğim. Daha adil ve etkili bir yapılanmaya duyulan gerekliliğin altını çizeceğim. Türkiye'nin bu yöndeki çabalara dair katkı ve desteğini beyan edeceğim. Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Burada bölgemizin ve insanlığın gündemindeki hususlarla ilgili kanaatlerimizi paylaşacağız.

İSRAİL GAZZE'Yİ NAZİ KAMPINA ÇEVİRDİ"

Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek adımlara temas edeceğim. Yaklaşan kış şartları Gazzelilerin durumunu daha da ağırlaştıracak. İsrail hükümeti bir nevi Nazi imha kamplarına çevirdiği Gazze'deki 2 milyonu aşkın insanı ya bombalarla ya da açlık ve susuzlukla katlediyor. Ziyaretinde bunları muhataplarımızı bir kez daha hatırlatacağız.

"NETANYAHU VE ŞEBEKESİNE BASKILAR ARTIRILMALI"

İlk günden beri İsrail'in hedefinin sadece Gazze olmadığını söylemiştim. Lübnan'a yapılan son saldırılar İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yaymaya dair endişelerimizi haklı çıkardı. Netanyahu ve şebekesi radikal siyonist ideolojilerini hayata geçirmek için her türlü provokasyona başvurmakta. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi defalarca ifade ettik. Bölgemizin büyük bir felakete sürüklenmemesi için İsrail üzerindeki baskıların daha da artırılması gerekiyor.

LÜBNAN'DA İLETİŞİM CİHAZLARININ PATLATILMASI

İsrail bir kez daha devlet değil terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Özellikle şu anda dijital saldırıları devreye almış olması bunun çok açık kanıtıdır. İsrail her yolu deneyebileceğini açıkla ortaya koymuştur.

Bölge şu anda açıklanamayacak şekilde büyük bir krizle karşı karşıya. Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum İsrail'in bu canice eylemlerini seyretmeyi bırakmalı ve caydırıcı adımları atmalı. İsrail'i durduracak çözümleri ortaya koymanın vakti geldi ve geçiyor. İnsanlığın kaybedecek bir günü bile kalmamıştır.

MİLLİ TEKNOLOJİLERİN ÖNEMİ

Bu saldırı milli teknolojilerin sadece savunma sanayi alanında değil çok daha geniş bir çerçevede ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Biz de farklı tedbirler almak suretiyle bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Özellikle Türkevi bu defa çok farklı görüşmelere, ilişkilere vesile olacak. Bunun için orada yapacağım görüşmeler, inşallah bunların adımlarını attığımız merkez haline dönüştürecektir.

Suriye'deki gerilimin artık sona ermesi gerektiğini ortaya koyacağız. Bu gerginliğin sona ermesi, Suriye topraklarının tamamında huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlar, Şam yönetimini muhaliflerin bir süredir Suriye'de çatışmasızlığı sağladığını görüyoruz. Bu durum kalıcı çözüm için etkin bir kapı aralamak adına elverişli bir ortam sağlıyor. Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımıza yaptık. Türkiye Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi için Beşar Esad yönetimiyle görüşme irademizi ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız, halkı Müslüman olan iki ülke olarak artık bu birlikteliği, beraberliği gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni dönem de böyle bir neticesinde inşallah başlar diye inanıyorum."

BIDEN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Orada sadece Biden değil birçok lider olacak. Şu an Biden ile görüşme olup olmayacağı kesinleşmiş değil. Sürpriz görüşmeleri oradaki gelişmelerle ele alacağız. Sayın Biden ile planladığımız ikili görüşme yok. Filistin topraklarında akan kanı ele alacağız. İnsanlar ölüyor. Rakam 45 binin üzerine çıktı. Elimizden ne geliyorsa bunu yapacağız."