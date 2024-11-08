Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-35 ve S-400 mesajı

08 Kasım 2024 11:59 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 12:03

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyareti sonrası ABD'de tekrar başkan seçilen Donald Trump'ı tebrik etti. Yeni dönemde ABD ile Türkiye ilişkilerin seyri merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 sorunu ve S-400 ile ilgili konuya değindi. Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini belirtti.

ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris ile yarışan Donald Trump tekrar başkan oldu. Trump'ın ikinci döneminde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin seyri merak ediliyor. Uzmanlar, ikinci Trump iktidarının ilişkilere kısa vadede somut kazanımlar getireceğini, ancak uzun vadede fikir ayrılıkları olabileceğini ön görüyor. İki ülke arasında en önemli konu F-35 savaş uçakları ve Orta Doğu meselesi olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri sonrası merak edilen soruları cevapladı. Trump'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle F-35 ve S-400 konusuna değindi.

Elon Musk'ın Trump'a ciddi destek verdiğini kaydeden Erdoğan, ''Elon Musk ve Musk’ın çocuğu yanındaydı ve kendileriyle görüşmemizi bu şekilde yaptık. Seçim sürecini ve Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iş birliğini ele aldık. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye ile ilgili de güzel ifadeleri oldu. Kendisini ülkemize davet ettik. Temenni ederim ki davetimize de icabet eder ve böylece Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iş birliğini geçmiş dönemden farklı bir şekilde güçlendiririz'' dedi.

ERDOĞAN'DAN F-35 VE S-400 AÇIKLAMASI

F-35 ve S-400 detayına değinen Erdoğan, ''ABD ile aramızda F-35 konusu bulunuyor. S-400 ile ilgili bir süreç var. F-35 konusu ile ilgili Trump’ın başkanlığı döneminde Türkiye’den bahsederken 'Parayı verdiler buna rağmen siz hala uçakları vermiyorsunuz?' beyanları bulunuyor. Yeni dönemde bu meseleleri bakalım nasıl bir zemine oturtacağız ve yolumuza nasıl devam edeceğiz? Bizim, Türkiye olarak müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri’nden beklentilerimiz biliniyor'' diye konuştu.

FİLİSTİN VE RUSYA-UKRAYNA KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

''Başta Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere pek çok sınama ile karşı karşıyayız. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri iş birliği ile bunların üstesinden gelmek mümkün. Trump’ın başkanlığıyla birlikte bölgesel ve küresel çapta yaşanan savaşların ve krizlerin son bulmasını ümit ediyorum. Sayın Trump’la daha önceki başkanlık döneminde de beraber çalıştık. Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da Türkiye ve ABD’nin model ortaklığı tartışılmaz.''

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin, ABD'nin S-400'lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu söylemişti. Türkiye envanterine güç katmak için F-35 programındaki sorunlar sebebiyle yönünü F-16'lara çevirmişti. Türkiye, ABD ile F-16 konusunda anlaşmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçakları tedarik etmesine yönelik sürecin olumlu şekilde devam ettiğini bildirdi.