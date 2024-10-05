Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Türkiye Buluşmalarında önemli açıklamalar

05 Ekim 2024 18:05 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 18:27

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türkiye Buluşmaları programında açıklamalarda bulunuyor...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

"EKONOMİK ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Vatandaşlarımız sorunların çözüm adresi olarak ilk sırada partimizi ve Cumhur ittifakımızı görüyor. Ekonomideki zorlukların üstesinden bizim geleceğimizi, ülkemizin güvenliğini ve huzurunu yine bizim sağlayacağımıza inanıyor. Vatandaşlarımız muhalefetin aktörlerine güvenmiyor. Onlardan bir hayır geleceğine asla inanmıyor.

Milletimizi dinledik, kendimizi hesaba çekip ayna tuttuk. Çalışkan, donanımlı, millet ve memleket sevdalısı yeni isimlerle inşallah kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz.

GAZZE SOYKIRIMI

Kimseden korkmadan mazlumun yanında zalimlerin karşısındayız. Türkiye olarak Gazze'li kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan tek ülke biziz. Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. Terör örgütlerine gelince başkent meydanlarını açanlar, söz konusu Filistin olunca faşizm uyguluyorlar. Coğrafyamızda sınırlarımızın kanla çizilmesine yönelik sinsi bir plan uygulanmaya konulmuştur. Hizbullah ve Hamas sadece bir bahanedir. İşgal politikasını meşrulaştırmak için yeni bir mazeret üretmektedirler. Netanyahu ve çetesine dur denilmezse bu yayılmacı politikanın nereye varacağını biz tahmin edebiliyoruz.

"ATEŞ SİZLERİ DE YAKACAK"

İsrail vasıtasıyla kirli bir savaşın yürütüldüğünü görüyoruz. Herkes şunu anlasın ki Türkiye güçlü bir ülkedir. İsrail hükümetini şımartanları aklı selim hareket etmeye davet ediyorum. Daha fazla kan dökülmeden, yıkım olmadan bu zalimleri durdurun. Diğer türlü gözünü kan bürümüş İsrail hükümetinin ateşi sadece bu coğrafyayı değil sizleri de yakacak.

Vatan toprakları üzerinde ameliyata izin vermeyiz. Durmak, rehavet yok."

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