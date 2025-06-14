Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi! ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye’nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail-İran arasındaki gerilimle ilgili diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak bölgede yaşanan krizde kilit rol üstlenen ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye’nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti.

'ELİMDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIM'

Bu çerçevede Erdoğan, ABD’nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü desteklediğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.