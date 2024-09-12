Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM zirvesine Filistin mesajı! 'Uluslararası toplumun sesi çıkmalı'

12 Eylül 2024 18:06 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 18:20

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısında video mesaj ile katıldı. Erdoğan Gazze'de yaşananları bir kere daha hatırlatırken "İsrail'in işgal politikaları karşısında başta BM olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart" dedi.

Son dakika haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi toplantısında video ile mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı zulmü hatırlatan Erdoğan, "İsrail'in işgal politikaları karşısında başta BM olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart. Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada açık söylüyorum, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz" dedi.

Dünya genelinde yaşanan jeopolitik sorunlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Filistin'deki durumun vahametini dile getirirken İsrail'in işgal politikalarına karşı uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, mesajında "Güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa edebilmek için öncelikle barışa ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak, terörizm, İslam düşmanlığının dünya genelinde barış ve istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

'GAZZE'DE YAŞANANLARA ÜLKELER SES ÇIKARMALI'

Gazze’de yaşanan insani krize de değinen Erdoğan, "7 bini çocuk 41 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 100 binin üzerinde yaralının olduğu, Gazze'nin neredeyse tamamının yerle bir edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. İsrail'in işgal politikaları karşısında başta BM olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart." diyerek, İsrail'in saldırıları karşısında uluslararası toplumun daha güçlü bir ses çıkarması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa edebilmek için öncelikle barışa ihtiyacımız var. Terörizm, İslam ve yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, iklim değişikliği gibi meydan okumalar, yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddetini arttırıyor. Bunun en acı örneğini 11 aydır Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında görüyoruz. 17 bini çocuk 41 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 100 binin üzerinde yaralının olduğu, Gazze'nin neredeyse tamamının yerle bir edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. İsrail'in işgal politikaları karşısında başta BM olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart. Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada açık söylüyorum, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Türkiye olarak zulmün karşısında ve mazlumun yanında durmaya devam edecek, bu insani duruşumuzdan da geri adım atmayacağız"

'AŞIRI SAĞ AKIMLARA KARŞI DEMOKRASİLERİMİZİ KORUMALIYIZ'

"Toplumlarımızı zehirleyen her türlü nefret söylemine, ırkçılığa ve aşırı sağ akımlara karşı demokrasilerimizi korumak zorundayız. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan, çok taraflı sistemi, dünyanın beşten büyük olduğu şiarını merkeze alarak adalet ve hakkaniyet ekseninde yeniden şekillendirmektir. Dünya liderlerini geleceğin zirvesinde bu amaçlar doğrultusunda el ele vermeye davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum."