Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbenin yıl dönümünde demokrasi vurgusu!

12 Eylül 2024 19:55 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 20:39

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada demokrasi vurgusu yaptı. Erdoğan, "Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Son dakika haberine göre, 12 Eylül​ askeri darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan​'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan​, "Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül​, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz" diyerek demokrasi​ mesajı verdi.

12 Eylül​ 1980 Askerî Darbesi’nin yıl dönümünde sosyal medya üzerinden mesajlar paylaşan Erdoğan​, Türkiye’nin demokrasi​ tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül​ darbesinin ortaya çıkardığı acıları unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurguladı.

"DARBEYİ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Erdoğan​, yaptığı açıklamada, "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül​ Askerî Darbesi’ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin demokrasiye yönelik her türlü tehdide karşı güçlü bir şekilde durduğunu belirterek, "Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül​, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz" dedi.