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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem fırsatçılarına net mesaj! 'Siyasete alet edilmez'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Dün İstanbul'da yaşanan depreme ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün birlik olma günü olduğunu söyledi ve ekledi, "Deprem gibi hepimizi sarsan konuların günlük siyaset polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz" dedi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 13:33

Son dakika haberine göre dün İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya dönmedi.

Geceyi İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dakikalarda ise Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışına katıldı.

Buradaki konuşmasına, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temsilciliğin Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, dün İstanbul'da meydana gelen depremde siyasi polemik peşinde koşanlara seslenerek devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şöyle dedi:

"GÜNCEL BİLGİLERİ ALDIK, TALİMATLARI VERDİK"

Sözlerimi tamamlamadan önce dün meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün bakanlarımızın ve bürokratlarımızın katılımıyla AFAD'da yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdik.

Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. Devlet olarak tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine boyuna değerlendirecek, akabinde gerekli açıklamaları kamuoyumuza yapacağız.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem fırsatçılarına net mesaj! 'Siyasete alet edilmez'

"GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR"

Bugün sadece şunu önemle vurgulamak isterim: Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz, böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz.

Dahası, bunu milletimize karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları da vicdana ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyoruz. Hep söylediğim gibi, bugünler siyaset yapma değil; bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Bu duygudaşlığa zarar veren her şey yanlıştır, vakitsizdir, lüzumsuzdur.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem fırsatçılarına net mesaj! 'Siyasete alet edilmez'

Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır. Bahane aramak, mazeret üretmek yerine daha fazla iş ve icraat üretmeli, tüm enerjimizi yapı stokumuzu bir an evvel yenilemeye harcamalıyız. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan, kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız.

"ARAMIZA NİFAK SOKULMASINA MÜSAADE ETMEYELİM"

El ele verip birlikte çalıştığımızda, kısa sürede çok büyük mesafe almamız pekala mümkündür. Çünkü biz, bunu yapacak kudrete, kapasiteye, imkana ve pratikliğe sahip bir milletiz. Yeter ki enerjimizi ve kaynaklarımızı doğru kullanalım. Yeter ki aramıza nifak sokulmasına müsaade etmeyelim.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem fırsatçılarına net mesaj! 'Siyasete alet edilmez'

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, depremden, kazadan, beladan muhafaza buyursun diyorum. Bu düşüncelerle UEFA İstanbul Temsilciliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başkanlarımızı ve bakanlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Sevincimizi paylaşan misafirlerimize kalpten teşekkür ediyorum.

"UEFA İLE YAKIN KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ"

Farklı inançları asırlardır bağrında misafir eden İstanbul'un, bugünkü açılışla birlikte çok kültürlü kimliğini daha da güçlendireceğine inandığını belirten Erdoğan, "Sayın Başkan Ceferin'in şahsında tüm UEFA yönetimine, Türkiye Futbol Federasyonumuza ve elbette Gençlik ve Spor Bakanlığımıza emekleri, destekleri, gayretleri için teşekkür ediyorum.

Bizden önceki konuşmacılar birçok hususu dile getirdiler. Türkiye Futbol Federasyonumuz 1962 yılından beri UEFA'ya tam üye. Tam 63 yıldır UEFA ile yakın koordinasyon içinde beraberce çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul depreminin ardından kaç artçı oldu?
İstanbul Silivri açıklarında dün öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan büyük depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
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