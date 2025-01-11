Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da kritik mesaj! 'Terör örgütü kendini feshetmeli, silahlar gömülmeli'

11 Ocak 2025 15:30 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 16:52

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün kendisini feshetmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Terör belasını bitirmek için önümüze yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre AK Parti'nin 8.Büyük Olağan Kongre süreci hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda AK Parti Diyarbakır​ 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele kapsamında elde edilen başarılara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan​, terörün bitirilmesi için yeni bir fırsat penceresi açıldığının altını çizdi.

"YARIM ASIRDIR YAŞADIĞIMIZ ACILARA DUR DEME ZAMANI"

"Yarım asırdır yaşadığımız acılara artık dur deme zamanı geldi" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık yeni şeyler söyleme vaktidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Son bir buçuk asırdır, bilhassa da son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık dur deme vaktidir. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir. Türkiye’nin uzunca bir geçmişe sahip, terörle mücadele serencamını doğrusuyla ve yanlışlarıyla tarihimizin bir parçası olarak kayıtlardaki yerini almıştır. 40 yılı aşan bu uzun mücadele sürecinde güvenlik güçlerimizden, kamu görevlilerimize ve masum vatandaşlarımıza kadar binlerce şehit verdik. Şehitlerimizin aziz hatıraları ilelebet kalbimizin en mutena köşesinde yaşayacaktır. Attığımız her adımın, şehitlerimizin canları pahasına bize emanet ettikleri ülkemizin geleceğini güvence altına alma gayesi taşıdığından kimsenin şüphesi olmasın.

"KARDEŞLİĞİN ALTINI OYMAK İÇİN TÜRLÜ OYUNLAR ÇEVİRİYORLARDI"

Erdoğan'ın konuşmasından dikkat çeken satırbaşları ise şöyle:

"Biz işte böyle bir aşkla Diyarbakır'a hizmet ederken birileri ne yapıyordu? İdeolojilerine uygun, suni bir tarih icat etmeye çalışıyorlardı. Milletimizi inancından ve kültüründen uzaklaştırma peşinde koşuyorlardı. Mayası Müslümanlıkla yoğrulan yurdu bölmek için uğraşıyorlardı.

Bu topraklarda kardeşliğin altını oymak için türlü oyunlar çeviriyorlardı. Bu gayretlerinin gerisindeki sinsi niyetleri gayet iyi biliyoruz. Kim desteklerse desteklesin. Küçük çıkarlar uğruna bu tür ihanet projelerine payandalık edenlerin sonu hüsran olacaktır. Selahaddin Eyyubi'nin gaza arkadaşlarını, emperyalist emellerine alet etmeye çalışanlar, hepimizin ortak hasmıdır.

Varsın eli kanlı katiller, tefrika amaçlarıyla ihanetlerini örtmeye çalışsın. Biz Diyarbakır'la yürümekten kopup gelen kardeşlik türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebed müddet gücünü, Ahmet Arif’in ifadesiyle, bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz.

"EMPERYAİST OYUNUN SON HALKASINI BOZMA AŞAMASINDAYIZ"

Neredeyse yarım asırdır bu millete nice acılar yaşatan, evlatlarından ayıran, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını da Allah’ın izniyle bozma aşamasındayız. Bölgemizde yaşanan her hadise, oynanan yıkıcı oyunun, sergilenen alçak senaryonun gerçek yüzünü biraz daha açığa çıkarmaktadır.

Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin süslü ve yaldızlı kavramlarla örtmeye çalıştıkları sinsi niyetleri ortaya dökülmektedir. Yine bir Diyarbakır türküsünün sözleriyle ifade edecek olursak: "Diyarbakır etrafında bağlar var, fitil işler yüreğimde yara var. Sen gidersen, benim başka kimim var? İsterim ki bir gün evvel gelsen."

Evet, bizim birbirimizden başka kimimiz var? Soruyorum size. İyi günümüzde, sevincimizi, kötü günümüzde, üzüntümüzü paylaşacağımız, beraber gülüp, beraber ağlayacağımız kimimiz var? Hayatın her alanında etle tırnak gibi birbirine geçmiş insanları ayırmaya kalkmak zulmün en büyüğü değil midir? Bölgemizde ve dünyada birliğini, beraberliğini, kardeşliğini kaybedenlerin yaşadıkları acıları sizler de görüyorsunuz.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİNİ FESHETMELİ"

Terörle mücadeledeki tavizsiz çalışmalarımız sayesinde terör örgütü hamdolsun sınırlarımız içinde eylem yapamaz hale geldi. Diğer ülkelerdeki terör unsurlarını da sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizle terör örgütü çok ciddi kan ve güç kaybına uğradı.



Suriye'de 8 Aralık'ta yaşanan devrimle birlikte örgütün bölgesel hevesleri de kursaklarında kaldı. Sırtını kime yaslarsa yaslasın artık hiçbir terör örgütü Türkiye​ Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında herhangi bir şansı olmadığını gördüğünüz gibi biliyor. Tabii biz meseleye kalıcı çözüm bulma arayışımızdan da vazgeçmedik. İç siyasetimizde ve bölgemizde yaşanan kritik bazı değişiklikler sonrasında terör belasını nihai hedefine bitirmek için önümüze yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz.

Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır. Terör örgütünün kendini fes etmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir.

Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki, bu sadece ve sadece büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önündeki en son engellerden birinin devreden çıkartılmasıdır. Bu Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu da değildir. Sadece terör örgütünün tasfiye edilmesiyle sınırlı bir husustur. Çünkü son 22 yılda gerçekleşen pek çok reformla, sessiz devrimlerle ülkemizin asırlık sorunları birer birer ortadan kaldırılmıştır."