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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi! Tam 75 milyar metreküp

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Açılışta bir de doğal gaz müjdesi veren Erdoğan, "Göktepe-3 kuyusundan müjdeli haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi! Tam 75 milyar metreküp
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 14:18

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Sağlık ordumuzun her bir neferine, milletimize sağlık hizmeti sunmak için gösterdikleri gayret için teşekkür ederim. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Bağcılarda 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini devreye almıştık. Bugün de bir başka muhteşem ve muazzam sağlık yatırımının açılışını gerçekleştiriyoruz.


İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin toplam 102 bin metrekare alana sahip. 705 yatak bulunuyor. 657'si nitelikli yatak sınıfında. Hastanemizde 88 poliklinik odamız mevcut. Toplam 160 hekim, 324 hemşiremiz görev yapıyor. 3'ü eğitim kliniği olmak üzere 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Toplam 570 araçlık otoparkıyla hastanemizin Bahçelievlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi! Tam 75 milyar metreküp

30 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Akkuyu Nükleer Enerji Projesiyle ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Şuanda sondaj gemilerimiz nerede biliyor musunuz? Somali'de. Orada sondaj yapıyorlar.

Göktepe-3 kuyusundan müjdeli haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar.

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