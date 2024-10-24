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Son dakika | TUSAŞ saldırısı sonrası kritik hamle! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Toplantısı kararı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ekim 2024 17:02 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:30
Son dakika | TUSAŞ saldırısı sonrası kritik hamle! Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Güvenlik Toplantısı kararı

Son dakika haberi: TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir karar geldi. Erdoğan, bu akşam İstanbul'da Güvenlik Toplantısı yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi sonrası İstanbul'da bir güvenlik zirvesi yapacak. Zirveye bazı bakanlar ve bürokratların katılması bekleniyor...

Son dakika​ haberinin detayları gelecek...

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Kaynak: tgrthaber.com
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