Son dakika | TUSAŞ saldırısı sonrası kritik hamle! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Toplantısı kararı

24 Ekim 2024 17:02 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:30

Son dakika haberi: TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir karar geldi. Erdoğan, bu akşam İstanbul'da Güvenlik Toplantısı yapacak.