Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Ayşenur Ezgi Eygi tepkisi: Hesap verecekler

06 Eylül 2024 19:11 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 19:49

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne yol açan saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "İsrail hukuk önünde hesap verecek" dedi.

Son dakika haberine göre, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan Türk asıllı Ayşenur Ezgi Eygi İsrail askerlerinden çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrial'in saldırıları sonrası hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü ile alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "İsrial'in soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstereceğim" dedi.

X hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in barbarca bir müdahalede bulunduğunu ifade ederken, "İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

"VATANDAŞIMIZIN ÖLDÜRÜLMESİNİ LANETLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. çelik yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Filistin halkının haklı davasına destek verirken hayatını kaybeden Ayşegül Ezgi’ye Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in işgali altında olan Batı Şeria’da yerleşim yerlerinin genişletilmesine ilişkin düzenlenen protestoya katılan Türk kökenli ABD'li aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından gerçek mermi ile başından vurulması sonucu hayatını kaybetti. İsrail ordusu olayla ilişkin inceleme başlatıldı.

İsrail'in işgali altında olan Batı Şeria’da yerleşim yerlerinin genişletilmesine ilişkin düzenlenen protestoya katılan Türk kökenli ABD'li aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından gerçek mermi ile başından vurulması sonucu hayatını kaybetti. İsrail ordusu olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

WAFA’nın haberine göre, Rafiada hastanesine kaldırılan ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nablus’taki Rafiada Hastanesi Müdürü Fouad Nafaa konuya ilişkin açıklamasında, aktivist kadının başından yaralandığını ve hastaneye getirildiğinde durumunun kritik olduğunu söyledi.