Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani'ye görkemli karşılama
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
14 Kasım 2024 14:10 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:13
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Ankara'da görkemli bir törenle karşıladı. İki lider ortak bildiriye ve çeşitli anlaşmalara imza atacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
ÇEŞİTLİ ANLAŞMALARA İMZA ATACAK
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni düzenlenecek ve resmi yemek verilecek. İki lider ortak bildiriye ve çeşitli anlaşmalara imza atacak.
GAZZE ANA KONU OLACAK
İkili görüşmelerde İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın yanında, ikili ilişkiler ve ekonomik konularda da görüşmeler yapılacak.
Kaynak: tgrthaber.com