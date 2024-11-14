Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani'ye görkemli karşılama

14 Kasım 2024 14:10 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:13

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Ankara'da görkemli bir törenle karşıladı. İki lider ortak bildiriye ve çeşitli anlaşmalara imza atacak.