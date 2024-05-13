Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bölgemizde teröre izin vermeyiz

13 May 2024 17:48 - Güncelleme : 13 May 2024 18:47

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıda Gazze meselesi, Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler gibi birçok konu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son derece verimli bir görüşme oldu.Yunanistan ile ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Sorunlarımızı samimi diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk dahilinde çözme irademize bağlıyız. FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütleri ile mücadele de gündemimizde üst sıralardaydı.

"TERÖRE İZİN VERMEYİZ"

Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. Yunanistan'dan beklentimizi Sayın Başbakan ile bir kez daha paylaştım. Azınlık konusunu dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Müşterek anlayışı sürdürmek istiyoruz. Bölgemizde teröre izin vermeyiz"

"ADİL, KALICI ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI MÜHİM"

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır. Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis söz aldı. Miçotakis, Gazze'deki sivil insanların korunmasıyla ilgili hemfikir olduklarını belirtti. Miçotakis şunları kaydetti:

"Refah'a yapılacak operasyonun kabul edilemeyecek olması konusunda hemfikir olduk. Henüz çözüme kavuşmamış Kıbrıs konusunda da uluslararası bir çözüm gerekiyor. Kıbrıs konusunda çözüm bulmak önemli. "

"BİR KONUDA MUTABIK KALMADIK"

Tekrar söz alan Erdoğan, "Bir konuda mutabık kalmadık. Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Hamas'a terör örgütü derseniz üzülürüm." dedi.