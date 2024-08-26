Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar: Malazgirt ruhu Türkiye ile birlikte

26 Ağustos 2024 11:35 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü kutlama programında konuştu. Burada Malazgirt Zaferi'ne ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, 85 milyon olarak şanlı zaferin yıl dönümünü gururla ve değişmeyen heyecanla kutlandığının altını çizdi.

Malazgirt Zaferi'nin zulme karşı kenetlenmenin, inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesi olduğunu belirten Erdoğan, "Malazgirt tüm Müslümanların zaferidir. Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye nifak tohumları ekmeye çalışanlara seslenen Erdoğan, "Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bugün 85 milyon olarak şanlı zaferin yıl dönümünü gururla, minnetle tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz. Sultan Alparslan'ı ve onun şerefli askerlerini rahmetle yad ediyorum.

"MALAZGİRT ZULME KARŞI KENETLENMENİN ZAFERİ"

Milletimiz huzur içinde alnı ak yaşasın diye şehit olan gazi olan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum. Bir cuma sabahı 54 bin er "Allah'u Ekber" diyerek zafere koştu. Malazgirt zulme karşı kenetlenmenin zaferi.

"MALAZGİRT RUHU TÜRKİYE İLE BİRLİKTE"

O büyük Sultan 953 yıl önce istikbalin bizim olacağını müjdelemiştir. Zaferden 4 sene sonra, İznik'te Anadolu Selçuklu Devletini kurduk. Malazgirt ruhu Türkiye ile birlikte.

"ANADOLU'NUN EZELİ VE EBEDİ TÜRK YURDU OLDUĞUNU TÜM CİHANA İLAN ETTİK"

Bu toprakları aşkla, sevgiyle ilim ve hikmetle ilmek ilmek dokuduk. Anadolu'nun ezeli ve ebedi Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan ettik. İstanbul'un fethine giden önemli adım Malazgirt'le atılmıştı. Malazgirt Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir"