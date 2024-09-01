Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm vurgusu! Rakam vererek duyurdu: 56 milyar dolar sınırına getirdik 

01 Eylül 2024 15:51 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 16:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomiye katkı yapan her yatırımı desteklediklerini söyledi.

Turizm gelirinin de her yıl istikrarlı bir şekilde artığını dile getiren Erdoğan, 2024 yıl sonu için 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon turist sayısı hedefinin korunduğunu hatırlattı. Erdoğan, Galataport'taki rezerasyonlarda artış olduğunu ifade edip Türkiye'nin turizm konusunda en güçlü potansiyeline sahip ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İstanbul'da ciddi bir ihtiyacı karşılayacaktır. Konaklama ve kültür noktasında da adından söz ettirecektir. İstanbul, kongrelerde önemli bir destinasyon haline geldi. Pek çok zirveye ev sahipliği yaptık. Rixos ile imkanlarımız genişleyecektir. 2 bin 27 metrekare etkinlik alanına sahip olan otelimiz toplantılar için de cazip hale gelecek ve Türkiye'ni tanıtımına katkı sağladığını görüyoruz. Rixos camiasını yürekten kutluyorum. Sermayenin renklere ayrıldığı, iş dünyasında da imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik. bizim için yerli yabancı yatırımcı yok, katma değer sağlayan yatırımcı vardır. İş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz.

"TURİZMİ TÜRK EKONOMİSİNİN LOKOMOTİFİ YAPTIK"

Turizm yüksek istihdam alanların başında geliyor. Turizm alanında dünyanın en güçlü potansiyele sahip ülkelerinden biriyiz. Ciddi imkanlara sahibiz. Yıllarca bu imkanları değerlendiremedik. Turizm dendiğinde sadece deniz kum güneş anlaşıldı. Sahillerimizle ilgili gereken çalışmalar yapılmadı. Kültürel mirasımız ise kaderine terk edilmişti. 2002'den itibaren bu yanlış gidişi değiştiremeye karar verdik. Turizmde devrim niteliğinde adımlar attık. Sadece sahil turizmini değil inanç, tarih, doğa gastronomi gibi alanlarda da çalışmalar yürüttük. Turizm için kullanılan bacasız sanayi ifadesi gerçek anlamına bizim dönemimizde dönüşmüştür. Bunu rakamlar da söylüyor.

"TURİZM GELİRİNİ 56 MİLYAR DOLAR SINIRINA GETİRDİK"

2002'de turist sayısı 13 milyon iken 2023 sonunda 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Turizm gelirini 56 milyar dolar sınırına getirdik. ilk 6 ayda turist sayısı 26 milyon 137 bine ulaştı. Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor. Turizm sektöründeki sıçramada birçok sektörün katkısı vardır. Ulaşımdaki yatırımların çok büyük katkısı oldu. Turistler havalimanlarımız sayesinde ülkemizin her köşesini ziyaret edebiliyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ne gerek var dedikleri yatırımlarımız Türk turizmini zirveye taşıyor.