Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir dille uyardı: Türkiye'ye asla yakışmaz!

14 Ekim 2024 14:08 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 14:39

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Görevleri doğrultusunda gidecekleri ilçelerde vatandaşa hizmet konusunda kaymakamları uyaran Erdoğan, "Düşene vurmak, ezilene zulmetmek, mağdurların feryadına kulak tıkamak, Türkiye'ye asla yakışmaz" dedi. Halktan kopuk idareciye tahammülleri olmadığını belirten Erdoğan, "Vatandaşımıza "Devlet nerede?" dedirtmeyeceksiniz" diye konuştu.

Ufuk Özkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine katıldı! "Çok acayip şeyler oluyor"

Ufuk Özkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine katıldı! "Çok acayip şeyler oluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu. Türkiye​'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Erdoğan, "Medeniyetimiz de bir merhamet medeniyetidir. Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz" dedi. Kaymakam adaylarına uyarılarda bulunan Erdoğan “Benim vatandaşıma hiçbir zaman ‘Devlet nerede’ dedirtmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşa üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören bürokratik oligarşinin devlet tasavvurlarında yeri olmadığını belirten Erdoğan, "Devlet, milletinin hizmetindedir. Kamu görevlisi de milletin hizmetkarıdır" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİ DEVLETİMİZİN EŞİT VATANDAŞIDIR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Her biriniz Türkiye'ye ve aziz milletimize hizmet​ etmek üzere yola revan olmanın heyecanını yaşıyorsunuz. 14'ü kadın toplam 97 genç kaymakam adayımızın görev yerlerini belirleyeceğiz. Ülkemizdeki 81 vilayete bağlı 922 ilçemizin tamamı bizim nazarımızda değerlidir, önemlidir, birinci sınıf hizmeti almaya layıktır.

İlçelerimiz arasında asla uzak-yakın, küçük-büyük ayrımına gitmemenizi rica ediyorum. Ayrıca hangi kökene, kimliğe, inanca mensup olursa olsun milletimizin her bir ferdi devletimizin eşit vatandaşıdır.

"TÜRKİYE'YE ASLA YAKIŞMAZ..."

Düşene vurmak, ezilene zulmetmek, mağdurların feryadına kulak tıkamak, Türkiye'ye asla yakışmaz. Şahsımı temsilen ilçelerimizde görev yapan siz kaymakamlarımızdan bu noktada özellikle hassasiyet ve özveri bekliyorum.

"MİLLETİN TAKDİRİNİ KAZANMADAN DEVLET ADAMI OLUNMAZ"

Milletin adamı olunmadan, milletin gönlüne girilmeden, milletin takdirini, teveccühünü, duasını kazanmadan hakiki manada devlet adamı olunmaz. Devlet görevlisi milletin hizmetkarıdır. İnancını özgürce yaşamak isteyen onlarca vatandaşımız ötekileştirildi ve bunun bedelini de demokrasi ödedi. Vatandaşımıza "Devlet nerede?" dedirtmeyeceksiniz.

"DEVLET, MİLLETİNİN HİZMETİNDEDİR"

Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören bürokratik oligarşinin devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Devlet, milletinin hizmetindedir. Kamu görevlisi de milletin hizmetkarıdır. Körümü olmayana bizzat siz göndereceksiniz"