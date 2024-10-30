Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına Gazze eleştirisi! "Filistinli yiğitlere sahip çıkamadık"

30 Ekim 2024 15:08 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:34

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. İşgalci İsrail'e sert tepki gösteren Erdoğan, İslam dünyasına da eleştirilerde bulundu. 2 milyara yaklaşan İslam dünyasının Gazze ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremediğini belirten Erdoğan, "Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık" dedi.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkürüne beklenmedik cevap! "Milyonlar anladı bir sen anlayamamışsın"

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkürüne beklenmedik cevap! "Milyonlar anladı bir sen anlayamamışsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GAZZE'DE İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ ŞEYLER YAŞIYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yarışmaya katılan 94 kardeşime tebriklerimi iletiyorum. İsrail tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. Gazze'de insanlık adına utanç verici şeyler yaşıyoruz. Gazze'de 13 aydır soykırım var. Gazze'de 50 bin masum insan öldürüldü.

"COĞRAFYA ÇOK BÜYÜK SAVAŞLA BOĞUŞUYOR"

İslam alemi adeta yokluk imtihanından geçiyor. Coğrafya çok büyük savaşla boğuşuyor. Gözün dönmüş İsrail yönetimi tüm yapıları esir almış durumda. Katliam şebekesinden hesap soracak hiçbir adım atılmıyor. Bu uluslalarası hukukun yerini orman kanunlarının aldığının kanıtıdır. Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir.

"GAZZE HALKI İŞGALCİLER KARŞISINDA YAPAYALNIZ DİRENİYOR"

Batının savunduğu değerlerin için boş olduğu hatırlatılmıştır. Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık. Gazze halkı işgalciler karşısında yapayalnız direniyor. İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor. Bizler öte dünyada yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızında hesabını vermekle mükellefiz.

"GAZZE'DE VE LÜBNAN'DA BAŞARILI BİR SINAV VEREMEDİK"

Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık. Gazze halkı işgalciler karşısında yapayalnız direniyor. İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor. Bizler öte dünyada yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızında hesabını vermekle mükellefiz"

Son dakika haberinin detayları gelecek...