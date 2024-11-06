Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına net İsrail çağrı! 'Birleşmiş Milletler Gazze için karar alamıyor'

Filistin topraklarında yaşanan soykırımda uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor. İsrail'in kan ve gözyaşını tüm bölgeye yayma hedefini Lübnan ve İran'a saldırılarında görüyoruz. Gazze'de 50 bine yakın masum kardeşimim hayatını kaybetti. bu insanlık dışı katlimaları kabul etmiyoruz. Kalıcı barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını ne kadar sahiplenirsek kendi birlik ve ve beraberlimizi de kuvvetlendiririz.

'ORTAK ALFABEDE MUTABIK KALDIK'

175 milyona ulaşan genç ve dinamik nüfusumuz, zengin kültür mirasımız büyük atılımlar gerçekleştirmemiz için birlikteliğimize önemli alan teşkil ediyor.

Enerji konusunda da yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım için iş birliğimizi yoğunlaştıralım. Ortak alfabe komisyonmunda, ortak Türk alfabesi konusunda mutabakata varılması tarihidir. Aramızdaki engelleri kaldıracağız. 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde mutabık kalındı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC bu konuda hazır.

Geçen sene hayata geçirdiğimiz Türk yatırım fonunun faaliyete alınarak projelerimize destek sağlayacağından eminim. Yenilenebilir enerji için iş birliğimizi yoğunlaştıralım. Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından Eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonunda ortak Türk alfabesinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Ortak alfabe, ortak istikbalimizin ve geleceğe adım atmanın da nişanesidir. Bu vesile ile özellikle ak sakallıların koordinasyonunda ortak dili geliştirmek amacı ile ortak alfabe çalışması eylül 2024'te tamamlandı. 34 harfli alfabede mutabık kalındı. Üyelerin bu alfabe ile gerekli dönüşümü tamamlaması gerek.