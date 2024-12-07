Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'de yeni bir gerçeklik var" mesajı! CHP'ye seslendi: "Neden rahatsızsınız?"

07 Aralık 2024 17:25 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 18:19

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Gaziantep'te parti programında konuşan Cumhurbaşkanı, Şam'a doğru ilerleyişini sürdüren muhalifler hakkında da konuşarak "Suriye'de artık yeni bir gerçeklik var" mesajı verdi. CHP'nin son gelişmeleri eleştirmesine de değinen Erdoğan, Özgür Özel'e seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Suriye'de muhaliflerin bölgede ilerleyişine değinen Cumhurbaşkanı, Suriye lideri Beşar Esad'ın kendilerinin uyarılarını dikkate almadığını "Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini bilemedi." sözleriyle ifade etti. CHP'nin Suriye'deki gelişmeleri eleştirmesine değinen Erdoğan CHP'yi Ankara merkezli düşünmeye çağırdı.

"'ERDOĞAN BU ENKAZIN ALTINDA KALIR' DİYENLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6 Şubat depremlerinden sonra 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Maddi anlamda Antep'in kayıplarını telafi edecek kararlılığa da imkana da sahibiz. Söz verdiğimiz gibi en son hak sahibi kardeşimiz de yuvasına kavuşana kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde vefat eden vatandaşlarıma bir kez daha Mevla'dan rahmet diliyorum.

"TARİH ANTEP'İN VE ANTEPLİ KARDEŞLERİMİN MİSAFİRPERVERLİĞİNİ YAZACAKTIR"

Buradan tam 13 yıldır Suriyeli muhacirlere kanat geren günümüzün ensarları çıkar. Antep'in yüce gönüllü insanları içtenlikle tebrik ediyorum. Antep halkının, özellikle insanlığımızın ve kardeşliğimizin sınandığı Suriye krizinde sergiledikleri vicdanlı duruş için tebrik ediyorum. Provokasyonlara gelmeden, 13 yıl boyunca mazlumlara vakarla sahip çıktınız, kardeşlik hukuku gözettiniz. Muhalefetin kışkırtmalarına kulak asmadınız. Bu milletin başına yere eğdirmediniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Şunu asla unutmayın: Tarih Antep'in ve Antepli kardeşlerimin misafirperverliğini yazacaktır.Tarih, tüm aksi propagandalara rağmen Türkiye'nin bu insanlık sınavını nasıl başarıyla verdiğini yazacaktır. Tarih, insan hakları nutku çekenlerin sırtını döndüğü mazlumlara Antep'in nasıl kucak açtığını yazacaktır.

"SURİYE'DE ARTIK YENİ BİR GERÇEKLİK VARDIR"

İnanıyorum ki sizler de bizim gibi sınırımızın hemen ötesinde yaşanan kritik gelişmeleri takip ediyorsunuz. Türkiye'nin 910 kilometre uzunluğunda sınıra sahip olduğu bir ülkede gelişmelere gözlerini kapaması elbette mümkün değildir.

Suriye'nin barış ortamına kavuşmasını istiyoruz. Şu an için herkesin görmesi ve kabullenmesi gerekiyor, Suriye'de artık siyasi olarak yeni bir gerçeklik vardır. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan Suriye halkıdır. Herkes kabul etmelidir, Suriye toprakları savaşa doymuştur. Suriyeli kardeşlerimiz barışı herkesten fazla hak etmiştir. Kapımızı açarken de krize elimizi uzatırken gayemiz buydu. Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini bilemedi.

Farklı kimliklerin yan yana, sulh içinde yaşadığı bir Suriye görmek istiyoruz. Çok yakın gelecekte böyle bir Suriye'yi göreceğimizi temenni ediyoruz.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜT SELDEN KÜTÜK KAPMA HEVESİNDE"

Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz

CHP'YE TEPKİ: "NEDEN RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?"

Siz Şam rejiminin değil Türkiye'nin ana muhalefet partisisiniz. Ankara merkezli bakmanız gerekir. Haleplilerin Türk bayrağına muhabbet duyması CHP'lileri niçin rahatsız ediyor. Sığınmacıların dönme ihtimalinden CHP yönetimi neden rahatsız oluyor? CHP'yi enfekte eden etnik köken ve mezhep virüsünden ne zaman kurtulacaksınız? Ne zaman Türkiye partisi olacaksınız? Sayın Özgür Özel CHP'yi normalleştirecekse, eski yönetimin kötü mirasıyla hesaplaşması gerekir.