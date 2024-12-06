Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi serbest bırakıldı!

06 Aralık 2024 19:38 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 19:40

Türkiye'nin İsrail ile ticarete devam ettiğini savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Kasım'da TRT World Forum’daki konuşması sırasında, Türkiye​'nin İsrail’le ticarete devam ettiğini öne sürüp "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürüyor" diyerek protesto​ düzenleyen bir grup gözaltına alınmış ve ardından da tutuklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre avukatların itirazı üzerine 9 kişinin tamamı Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.

NE YAŞANMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek" başlığıyla düzenlenen TRT World Forum 2024’ün açılışında konuşma yaptığı sırada protesto edildi.

Konuşma sırasında, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" ifadeleriyle protestoda bulunan kişilere Erdoğan, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan’ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız" şeklinde cevap verdi.

Protestoyu gerçekleştiren iki kişi ile protestoya hazırlık yaptıkları ileri sürülen diğer iki kişi, etkinlik salonunda gözaltına alındı. Ayrıca, kongre merkezi önünde İsrail'le yapılan ticaretin durdurulmasını talep eden sloganlar atan 5 kişiyle birlikte toplamda 9 kişi gözaltına alındı. Gençler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.