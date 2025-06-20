Cumhurbaşkanı Erdoğan veri güvenliği için alınacak tedbiri duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşarak teknolojik gelişmelerin eğitimdeki etkisine işaret etti ve Türkiye'nin bu konuda öncü bir rol oynadığını belirtti. Erdoğan ayrıca veri güvenliği konusunda da MEB ile BİP arasında iş birliğinin artırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, eğitimde teknolojinin önemine ve Türkiye'nin izlediği politikaları anlatırken veri güvenliği konusunda da kritik bir açıklama yaptı.

"Yabancı menşeili mesajlaşma uygulamalarının yol açtığı güvenlik zafiyetlerini gazetelerde okuyoruz." diyen Erdoğan "Veri güvenliğimizin güçlendirilmesi amacıyla BİP ile bakanlığımız arasındaki iş birliğimizi artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek evlatlarımızın kıymetli ailelerine, 81 ilimizin tamamında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize, maarif ordumuzun tüm üyelerine şükranlarımızı sunuyorum.

Bir ülke için eğitim yalnızca teknolojik boyutuyla değil fikri altyapısıyla da en hayati şartlardan birisidir. Çağa ayak uyduramayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur.

Fatih Projesi kritik bir noktadır. 21 bin 575 okulun ağ alt yapı kurumunu tamamladık. Okullarımızda teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmak için hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında, 27 bin 962 okulumuzu kablolu internet, 4382 okulumuzu mobil internet, kırsalda bulunan 1040 okulumuzu ise uydu üzerinden internet ile buluşturduk.

Toplam 626 bin 441 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik. Bu alanda dünyada ilk ve tek ülkeyiz.

Öğrencilerimizin bilişim teknolojileri okuryazarlıklarını geliştirmek için okullarımızda bilişim sınıfları bulunuyor.

"YAPAY ZEKA EĞİTİMDE BÜYÜK FIRSATLAR SUNACAK"

Yapay zekanın eğitimde büyük fırsatlar sunacağının farkındayız. Çalışmalarımızı bu gerçeği dikkate alarak çok yönlü bir şekilde sürdürüyoruz. Eğitimde yapay zeka politika belgesini hazırlayarak kamuoyuyla paylaştık. Seçmeli yapay zeka dersiyle sorgulayan genç bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

1280 firmayı kapsayan eğitim teknoloji sektörü ile bakanlıklarımız arasında yeni işbirlikleri geliştiriyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki 5 yıl içinde 100 girişimciye önemli destekler sunacağız. Bölgemizdeki son hadiseler bize veri güvenliğinin önemini tekrar hatırlattı. Yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarının yol açtığı güvenlik zafiyetini gazetelerde okuyoruz. BİP uygulamasını teşvik edeceğiz.

Eğitimde teknolojik altyapı sağlama çalışmaları bakımından OECD ülkeleri arasında üst sıralarda yer alıyoruz. Her alanda yapay zeka kullanımının artmasının çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini inkar edemeyiz. Bu imkan maalesef tembelliği, hazırcılığı da özendirmektedir.

"VERİ GÜVENLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Bölgemizdeki son hadiseler bize veri güvenliğinin önemini tekrar hatırlattı. Yabancı menşeili mesajlaşma uygulamalarının yol açtığı güvenlik zafiyetlerini gazetelerde okuyoruz. Veri güvenliğimizi güçlendireceğiz. Veri güvenliğimizin güçlendirilmesi amacıyla BİP ile Bakanlığımız arasındaki iş birliğimizi artırıyoruz.

"DİJİTAL KUŞATMA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Dijitalleşmenin yayılması ile birlikte insanlık olarak bir dijital kuşatma ile karşı karşıyayız. Organik ilişkilerin yerini dijitalleşmenin yeni araçları aldı. Dijital zorbalık ve linç kültürü çocuk genç yetişkin demeden herkesi tehdit ediyor.

Travmalar kaygı bozuklukları ve intihar vakaları dijital zorbalık ve linç kültürünün nasıl bir bela olduğunu göstermektedir. Evlatlarımızı dijital derebeylerin insafına terk edemeyiz. Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Dijital platformların vatandaşlarımızı gençlerimizi çocuklarımıza birer pazar malzemesi olarak görmesine müsaade edemeyiz. Herkes gibi bu şirketler ve platformlarda sorumlu davranmak zorundadır. Türkiye olarak bu konudaki kararlı ve tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz."