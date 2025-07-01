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 | Murat Makas

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karikatür provokasyonuna tepki

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye tepki göstererek ''Muhalefet belediye soyguncularının elinde'' dedi. Ayrıca Erdoğan, Leman dergisi son kapağındaki provokasyona ilişkin tepkilerini dile getirdi.

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karikatür provokasyonuna tepki
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 16:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Oy versin vermesin 86 milyon vatandaşımız bizim kardeşimizdir'' dedi.

KARİKATÜR PROVOKASYONUNA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leman dergisi son kapağında yer alan Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına tepki gösterdi. Erdoğan, ''Mizah kisvesi altında yapılan alçak bir kışkırtmadır'' dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karikatür provokasyonuna tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Kızılcahamam kampından tazelenerek, enerji ve ilham toplayarak çıkacağız. Her zamankinden daha kararlı bir şekilde yolumuza ilerliyoruz. 86 milyonun birliğini, dirliğini, kardeşliğini güçlendirmek için mücadele ediyoruz. Makam, ünvan için aday olmadık. Ortak gaye için mücadele ediyoruz. Önce Türkiye şiarıyla yola devam edeceğiz.

Tüm yaz boyunca Türkiye buluşmaları yapacağız. Milletimizle buluşacağız. Bize güvenine mazhar olduğumuz milletimizle araya mesafe koymak yakışmaz. Biz millet için varız. Millet neredeyse hep orada olacağız. Milet ne istiyorsa onu hayata geçireceğiz.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BAŞARILI KADROSU

Cumhuriyet tarihinin en başarılı kadrosu buradadır, Bu salondadır. Muhalefet hizmet yarışında bizim elimize su bile dökemez. Türkiye'yi adım adım birçok defa gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum, İllere ilçelere gittiğimizde AK Parti ve Cumhur ittifakı belediyelerinde farkı çok rahat görebiliyoruz.

Bizim belediyelerimizde şikayet değil, çözüm üretme var. Taş üstüne taş koyma var. Rantın değil, hizmetin izini süren yüce bir ahlak var. Bol keseden vaat dağıtıp unutan değil, söz namustur deyip canla başla çalışan heyecanlı liyakatlı kadrolar var.

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DÜŞENİ YEMEK CHP GELENEĞİ

Muhalefetin ahvalini sizler de takip ediyorsunuz. Ne halde olduklarını görüyorsunuz. Parti içi kavgadan başlarını dahi kaldıramıyorlar. Daha 2 sene öncesine kadar yere göğe sığdıramadıkları cumhurbaşkanı adayına demediklerini bırakmıyorlar. Düşeni yemek bir CHP geleneği. CHP'de süre giden iç savaş, tabiki de CHP'nin iç meselesidir. CHP içinde kimin kimi hançerledikleri bizi ilgilendirmez. Bİzi ıslarla içine çekmek istedikleri kurultay olayı da CHP'nin iç meselesidir.

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