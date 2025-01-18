Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'savaş ilanı' cevabı! 'Sen artık bu görevi bırak'

18 Ocak 2025 15:04 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 15:15

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan önce kongre salonu önünde kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi. Burada CHP lideri Özgür Özel'e kırmızı kart göndermesinde bulunan Erdoğan, "Ben 20 yıl futbol da oynadım ama hiç kırmızı kart görmedim" ifadelerini kullandı. Ayrıca Özel'in 'savaş ilanı' sözlerine de cevap veren Erdoğan, "Siz bu işleri bırakın, gidin kart oyunu oynayın" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e kırmızı kart cevabı: 'Biz de dumura uğradık, bu orijinal fikir için tebrikler'

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e kırmızı kart cevabı: 'Biz de dumura uğradık, bu orijinal fikir için tebrikler'

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan​'dan Adana​ İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan kongre salonu önünde kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi. Burada CHP​ lideri Özgür Özel'e kırmızı kart​ göndermesinde bulunan Erdoğan, "Ben 20 yıl futbol da oynadım ama hiç kırmızı kart görmedim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişpirik mi, poker mi oynuyor belli değil. Varsın onlar ona devam etsin. Bunlar orta hakemliği yapmadılar. Olsa olsa yan hakemlik görevi yapacaklar.

Onların eline birer kırmızı kart tutuşturur yola devam ederiz. Benim 20 yıllık futbolculuk hayatım var. Hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar bu işten anlamaz. Onlar daha öğrenecekler, hangi kart nerede ne zaman, nasıl gösterilir öğrenecekler.

Bu millet AK Parti’ye 22 yıldır hiç kırmızı kart göstermedi. Bunlar ise kırmızı karttan kurtulamadı.

'KART OYUNLARIYLA MUHALEFETÇİLİK OYNANMAZ'

Bulunduğumuz her makam milletimizin bize emanetidir. Hırsı, kibri, senlik-benlik kavgasını yanımıza yanaştırmadan aşkla hizmet etmektir. Bizim büyük hedeflerimiz var.

Bunun için nefsimizi ayaklar altına alacağız. Gerekirse her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Milletin gönlüne gireni, unutmayın kimse oradan çıkaramaz. Milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz.

Bizim bu millete can borcumuz da var. Seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız. Rabbimiz insana çalıştığının karşılığı vardır diyor.

Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların içler acısı haline bakarak bu iş tamam diyemeyiz. Armut piş ağzıma düş mantığıyla hareket edemeyiz.

'TÜRK SİYASET TARİHİNİN TOZLU RAFLARINDA YERİNİ ALDI'

Suriye'de 61 yıllık zulüm düzeni nihayet sora erdi. Suriye halkı özgürleşti. Kardeşlerimiz memleketlerine başladı dik dönüyor. Seçim vaadi olarak Kılıçdaroğlu 'Suriyelileri göndereceğiz' demişti. Ülkemize sığınan bu mazlumları hedef gösterdiler. Milletimiz bu merhametsizliğe, bu nefret siyasetine sandıkta gereken cevabı verdi. Şimdi ne kapısını çalan var. Unutuldu. Biz bize yakışanı yaptık. Neticede kazanan merhamet oldu.

GAZZE'DE ATEŞKES YARIN BAŞLIYOR

İsrail, 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır. Yarın ateşkes başlıyor. Gazze halkı rahat nefes alacak. Gazzeli kardeşlerimi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Desteğimiz ve duamız Gazzeli kardeşlerimizle.

Ahlaksız iftiralara maruz bırakıldık. Hoyratça ellerine ne geçerse üzerimize fırlattılar. Bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. 3-5 oy uğruna yalan söyleyen müfterileri unutmadık ve unutmayacağız. Bunları yapanların derdi hiçbir zaman Filistin olmadı. Sadece mazlumları istismar ettiler.

15 ay sonra Gazze halkı rahat bir nefes alacak. Onca zulüm onca katliama rağmen Filistin halkı direnişini sürdürdü. İsrail Gazzelilerin direnişini kıramadı, teslim alamadı.

İsrail üzerinde sürekli baskı kurulmalşıdır. Nasıl Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak ateşkes döneminde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL'E SAVAŞ İLANI CEVABI

kim kimi hançerliyor belli değil. Savaş ilanından söz ediyorlar. Sayın özele buradan soruyorum ya allah aşkına sen nei biliyorsun, da bunları ediyorusun. Esenyurt'u, Beşiktaşı mı takip ediyorsun.

Bu görevi bırak, zaten birileri senin elinden alacak. Milletin bildiğini sen bilmiyorsan bu kimin suçu. Yargıyı zehirli bir sarmaşık gibi suçlayacağına, CHP'yi saran soygun düzeniyle mücadele et. Atalarımız bir sözü var. Büyük lokma ye büyük konuşma. Bunlar önce büyük konuşuyor sonra kuzu kuzu hizaya geliyorlar. Siz bu işleri bırakın siz gidin poker masalarında kart dağıtın.