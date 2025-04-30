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 | Merve Yaz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı! ‘Gereği yerine getirilmelidir’

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyareti sonrası yurda dönerken TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki’nin de aralarında bulunduğu basın mensuplarının sorularını cevapladı. Teröristbaşı Öcalan’ın silah bırakma çağrısının artık yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Terörün artık tamamen ortadan kaldırılması ve yeni bir dönemin kapılarının açılması için de Cumhur İttifakı olarak güçlü, kararlı bir irade ortaya koyduk. Artık terör örgütü de çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir” ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı! ‘Gereği yerine getirilmelidir’
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 16:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'dan döndü. Dün akşam saatlerinde yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönerken TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki’nin de aralarında bulunduğu basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Terörsüz Türkiye hedefi ve PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, “Bu konuda istihbarat teşkilatımız çalışmalarını devam ettiriyor. Bildiğiniz gibi Sırrı Süreyya Önder DEM heyetinin içerisindeydi. Allah şifalar versin. Bu işi, biliyorsunuz, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız yürütüyor ve İbrahim Kalın Bey bu konuda çalışmalara öncülük yapıyor. Hedefimiz Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini dinamitlemeye çalışan terör belasından artık tamamen kurtulmak ve geleceğe yürümektir. Biz, terörle mücadelede önemli başarılar elde ettik.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı! ‘Gereği yerine getirilmelidir’

'TERÖR ORTADAN TAMAMEN KALKMALI'

Demokratikleşme konusunda, en ileri adımları attık. Terörün artık tamamen ortadan kaldırılması ve yeni bir dönemin kapılarının açılması için de Cumhur İttifakı olarak güçlü, kararlı bir irade ortaya koyduk. Artık terör örgütü de çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir. Bu süreçteki en büyük motivasyonumuz evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir ülke bırakmak. Biz motivasyonumuzu koruyoruz. Sivil siyasetin güçlendiği, huzurun kökleştiği, kaynaklarımızın geleceğe, teknolojiye, kalkınmaya ayrılacağı bir Türkiye için çalışıyoruz. Türkiye’de tefrikaya artık yer olmadığını dost-düşman görecek, milletimizin toplu vuran sinesini hiçbir topun sindiremeyeceğini anlayacaklardır. Daha önce de söyledim: Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil, bir kardeşlik iklimidir. Milletimizin onlarca yıllık özlemidir.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı! ‘Gereği yerine getirilmelidir’

'BU TÜR YOLSUZLUĞA BİZ TEVESSÜL ETMEYİZ'

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde çekilen görüntüleriyle ve jammer iddialarıyla ilgili ise şunları söyledi: “Bunun cevabını İçişleri Bakanımız zaten en güzel şekilde verdi ve bu tür bir uygulamanın olmadığını, olamayacağını bildirdi. Fakat ana muhalefetin başındaki zat, inanın sorsanız “jammer nerede, ne işe yarar?” bunu bile bilmez. Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel'e verecek değilim. Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz. Orada valizlerle ne taşınmış? Bu benim işim mi? O valizlerle kim ne getirdi, ne götürdü onun hesabını onlar versin.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı! ‘Gereği yerine getirilmelidir’

'O BAVULLARDA NE TAŞIDILAR?'

Ama bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar. Paniklemiş vaziyetteler. Bu süreçte tüm iddialar yargıya intikal etmiş durumdadır. Hatırlarsınız, eskiden gazeteler, ayıplı iş yapanların fotoğraflarını yayımlar, gözlerine de bant çekerlerdi. Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır. Ayrıca konunun güvenlik kaygısı olmadığı, güvenlik güçlerimizin açıklamalarıyla açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.

'CHP YÖNETİMİ, SİYASETİ ENFEKTE ETMEKTE'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'deki yolsuzluk iddialarını perdelemek ve manipüle etmek yaptığı çağrıları eleştiren Erdoğan, “Bizim bu noktada herhangi bir sıkıntımız olmadığı için rahatız, ama ana muhalefetin başındaki zatın bu konuda derdi çok. Mevcut CHP yönetimi, siyaseti enfekte etmektedir. Sokakları karıştırarak, insanları birbirlerine düşürerek, gündem değiştirme telaşları açıkça görülmektedir. Bunlar, kendilerini kurtarmak için ülkeyi ateşe vermekten çekinmeyecek kadar izanı kaybetmişler. Düşünün, bir siyasi parti, -ki ana muhalefet partisinden söz ediyoruz- yolsuzluk iddialarını örtbas etmek için illegal örgütlerle iş birliği yapıyor, Ticaret Kanununu ihlal ediyor ve dahası millî güvenliği tehdit edecek bir noktaya geliyor!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı! ‘Gereği yerine getirilmelidir’

'BATILI MEDYA KURULUŞLARINA YALVARIYOR'

Batı’ya ve Batılı medya kuruluşlarına yalvarıyor. Türkiye’nin ekonomisini, şirketlerini, yargı mensuplarını tehdit edecek kadar ileri gidiyor. Bunları, milletimizin ferasetine havale ediyorum” diye konuştu.

İSTANBUL DEPREMİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

İstanbul depremi ve kentsel dönüşümle ilgili de dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan şöyle devam etti: “İstanbul'da meydana gelen deprem, hepimizi derinden üzdü ve kentsel dönüşümün ne kadar hayati önemi haiz olduğunu gözler önüne serdi. Sayın Kurum İstanbul’a oradaki CHP’li birçok yerel yöneticiden daha fazla gidiyor zaten. CHP Genel Başkanı İstanbul’a depremden ancak 5 gün sonra gitti. Onda da İstanbul halkıyla dayanışmak için değil, birilerine tekmil vermek için gitti. Biz İstanbul’un dertlerini bazı koltuk sahiplerinin fersah fersah ötesinde dert edinip, çözmek için gecesini gündüzüne katan bir hareketiz ve hükümetiz. Çünkü İstanbul, ülkemizin kıymetlisidir.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı! ‘Gereği yerine getirilmelidir’

'İSTANBUL’U ONLARIN ELİNE VE İNSAFINA TERK EDEMEYİZ'

Türkiye’nin bütün şehirleri gibi İstanbul’a da hizmet etmek şereftir. Bugüne kadar koparttıkları gürültülerle İstanbul’da kentsel dönüşümün önüne engeller çıkarttılar. Biz o engelleri aşmak için gayret gösteriyoruz, ancak engellemeler İstanbul’a zaman kaybettiriyor. En son depremde bir kez daha görüldü ki, bu gürültücülerin dertleri İstanbul değil. Bunların dertleri başka. Biz, İstanbul’da bir tek riskli yapı bırakmayıncaya kadar çalışacağız. Deprem gerçeğini akıllardan çıkartmayacak ve kentsel dönüşüm bilincini artıracağız. Yoksa bugün kentsel dönüşüme karşı propaganda yapanlar, her felakette olduğu gibi Allah korusun İstanbul’da yaşanacak büyük bir felakette milletimizi bir başına bırakacak. Biz İstanbul’u onların eline ve insafına terk edemeyiz.”

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