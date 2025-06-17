Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisi sürüyor! BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail-İran savaşıyla ilgili yürüttüğü diplomasi faaliyetleri sürüyor. Erdoğan bu kapsamda son olarak BAE Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisi sürüyor! BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 12:56

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin telefon diplomasisini sürdürüyor.

Erdoğan, bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisi sürüyor! BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

"İSRAİL BÜTÜN BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATIYOR"

Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisi sürüyor! BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Erdoğan, İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu, mevcut durumun Gazze’yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.
https://x.com/iletisim/status/1934908841952485385

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran-İsrail çatışmalarında kritik 5. gün: Trump Beyaz Saray'da acil toplantı istedi! Orta Doğu'da savaş büyüyor
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.