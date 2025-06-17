Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisi sürüyor! BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail-İran savaşıyla ilgili yürüttüğü diplomasi faaliyetleri sürüyor. Erdoğan bu kapsamda son olarak BAE Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin telefon diplomasisini sürdürüyor.

Erdoğan, bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

"İSRAİL BÜTÜN BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATIYOR"

Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan, İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu, mevcut durumun Gazze’yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

https://x.com/iletisim/status/1934908841952485385