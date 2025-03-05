Son dakika | DEM Parti'den ilk ziyaret CHP'ye

Son dakika haberi: Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısıyla ilgili DEM Parti, diğer partilere bir dizi ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu. DEM Parti'nin ilk ziyaret edeceği parti belli oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrıyla başlayan süreçte, en kritik eşik geçtiğimiz günlerde aşıldı. İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan, kendisini 3. kez ziyaret eden DEM Parti heyetine 3 sayfalık bir mektup verdi. Kendi kurduğu terör örgütü PKK'ya seslenen Öcalan, "Ömrünüz doldu, silahları bırakın, örgütü feshedin" çağrısı yaptı.

Öcalan'ın bu çağrısının hemen ardından PKK'nın sözde yürütme komitesinden bu çağrıya cevap geldi. Kandil, Öcalan'ın çağrısına uyduğunu ve ateşkes ilan edeceğini duyurdu.

Dün Öcalan'ın çağrısına ilişkin açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, diğer partileri ziyaret edeceklerini aktarmıştı.

İLK DURAK CHP

DEM Parti'nin ilk ziyaret edeceği parti belli oldu. DEM Parti ilk olarak CHP'yi ziyaret edecek. Ziyarette İmralı heyetinde yer alan bazı isimlerin de olacağı kaydedildi.

Son dakika haberi detayları gelecek...