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Son dakika | DEM Partili Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e hapis cezası

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Kasım 2024 13:52 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:44
Son dakika | DEM Partili Cevdet Konak ve CHP&#039;li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül&#039;e hapis cezası

Son dakika haberi: DEM Partili Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e hapis cezası verildi.

DEM Parti​'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP​’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yargılandıkları davada karar açıklandı.

İki isim, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Belediye başkanlarına yurt dışı çıkış yasağı da uygulandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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