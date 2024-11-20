Son dakika | DEM Partili Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e hapis cezası
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Kasım 2024 13:52 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:44
Son dakika haberi: DEM Partili Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e hapis cezası verildi.
DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yargılandıkları davada karar açıklandı.
İki isim, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Belediye başkanlarına yurt dışı çıkış yasağı da uygulandı.
Kaynak: tgrthaber.com