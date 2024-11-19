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CHP, DEM Parti ve İYİ Partili isimler var! TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Kasım 2024 10:15 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:17
CHP, DEM Parti ve İYİ Partili isimler var! TBMM&#039;ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. CHP, DEM Parti ve İYİ Parti ve 2 bağımsız milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan dosyalar, TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sevk edildi.

CHP, DEM Parti ve İYİ Partili isimler var! TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi - 1. Resim

İŞTE DOKUNULMAZLIK DOSYALARI SEVK EDİLEN VEKİLLER

Tezkereler; Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk edildi. Karma Komisyona dosyaları gönderilen milletvekilleri şunlar:

  • CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek
  • İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak
  • DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar
  • DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz
  • DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
  • Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
  • Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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