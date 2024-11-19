CHP, DEM Parti ve İYİ Partili isimler var! TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı

19 Kasım 2024 10:15 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:17

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. CHP, DEM Parti ve İYİ Parti ve 2 bağımsız milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan dosyalar, TBMM Başkanlığına sunuldu.