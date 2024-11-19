CHP, DEM Parti ve İYİ Partili isimler var! TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Kasım 2024 10:15 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:17
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. CHP, DEM Parti ve İYİ Parti ve 2 bağımsız milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan dosyalar, TBMM Başkanlığına sunuldu.
CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sevk edildi.
İŞTE DOKUNULMAZLIK DOSYALARI SEVK EDİLEN VEKİLLER
Tezkereler; Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk edildi. Karma Komisyona dosyaları gönderilen milletvekilleri şunlar:
- CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek
- İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak
- DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar
- DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz
- DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
- Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
- Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan
Kaynak: Anadolu Ajansı