CHP'den Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu! Laiklikle ilgili sözleri tartışmalara neden olmuştu

18 Kasım 2024 10:44 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında laiklikle ilgili ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş yaptığı açıklamada Yusuf Tekin'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ederek görevi kötüye kullanma suçunu" işlediğini savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi​ (CHP​), laiklik konusundaki açıklamaları nedeniyle Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin​ hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bazı milletvekilleri ve partililerle birlikte Ankara Adliyesi önünde bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Özçağdaş burada yaptığı açıklamada, Bakan Tekin'in "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ettiği yemine aykırı olarak, gerçek dışı ifadelerle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini ve görevi kötüye kullandığını" savundu.

"LAİKLİKLE İLGİLİ SÖZLERİ KABUL EDİLEMEMEZ"

Tekin'in, AK Parti Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde Cumhuriyet ve laiklikle ilgili yaptığı konuşmanın kabul edilemez olduğunu belirten Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasamızda da yer alan laiklik, Mustafa Kemal Atatürk’ün altı temel ilkesinden biridir. Laiklik, en kısa tanımıyla devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla, mantığa ve bilime dayanmasını ifade eder. Ayrıca laiklik, vatandaşların din ve vicdan özgürlüğünü koruyan, inançları doğrultusunda ibadetlerini özgürce yapmalarını güvence altına alan bir ilkedir"

"YEMİNİNE BAĞLI KALMADI, LAİKLİK İLKESİNİ HEDEF ALDI"

Bakan Tekin'in, Anayasa'nın 81. maddesinde yer alan "demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına" dair yemin ettiğini hatırlatan Özçağdaş, bu yemine bağlı kalınmadığını ve laiklik ilkesinin hedef alındığını ileri sürdü.

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ SAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ

Tekin’in görevi kötüye kullandığını ve Anayasa’nın 174. maddesindeki "inkılap kanunlarının korunması" hükmünü ihlal ettiğini öne süren Özçağdaş, ayrıntılı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçları kapsamında da inceleme yapılmasını talep ettiklerini ifade etti. Açıklamaların ardından hazırlanan suç duyurusu dilekçesi savcılığa teslim edildi.