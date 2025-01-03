Son dakika | DEM Parti'nin görüşme takvimi belli oldu
Son dakika haberi: DEM Parti'nin İmralı heyetinin görüşme takvimi belli oldu. İşte tarihler ve görüşülecek isimler...
DEM Parti heyeti İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Heyet, İmralı'daki görüşmeye ilişkin Bahçeli'yi bilgilendirdi. Sürecin bundan sonra nasıl yürüyeceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşme sonrası DEM Parti'den "umutluyuz" açıklaması geldi.
GÖRÜŞME TAKVİMİ BELLİ OLDU
DEM Parti'nin İmralı görüşmesiyle ilgili diğer partileri de ziyaret edeceği aktarılmıştı. Bugün sabah saatlerinde DEM Parti'nin İmralı heyetinin görüşme takvimi belli oldu.
İŞTE TARİHLER VE İSİMLER...
DEM Parti'nin pazartesi günü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve heyeti ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşeceği açıklandı. Salı günü de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelineceği kaydedildi.