Dervişoğlu'dan sokak hayvanları için 4 formül önerisi: Topla, kısırlaştır, aşıla, koru

29 May 2024 10:43 - Güncelleme : 29 May 2024 11:03

Dervişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Yoksulluk, yolsuzluk, hukuksuzluk ve adaletsizlik, anayasadan değil, yönetim anlayışından kaynaklanıyor. Gereksiz tartışmalara hiç gerek yok 60’lara, 71’lere, 80’lere dönmenin de anlamı yok! 1982 Anayasa'sında değişmemiş sadece 58 madde var. O maddelerde askeri vesayetle falan ilgili değil. Ayrıca yapılan Anayasa değişikliklerinin çoğunu da 22 yıldır işbaşında bulunan iktidar yani sizler gerçekleştirdiniz.

SOKAK HAYVANLARI MESELESİ

Bunca yapay tartışma yetmemiş gibi, gündemi şişirmek için bu sefer de karşımıza sokak hayvanları meselesi çıkıyor. Türkiye’de başıboş köpek sayısı dört milyonu aşmış.

İYİ Parti olarak bugüne kadar sayısız yasa teklifi, araştırma önergesi ve yazılı soru önergesi verdik. Derneklerle, barınaklarla görüştük. Dertlerini dinledik. Çözümler geliştirdik. Hayvan hakları yasası çıkmalı dedik. Kontrol ve kısırlaştırma gerekiyor dedik. Bu hususlarda büyük gayret gösteren öncelikle milletvekillerimize ve emek veren tüm partili arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Bu işten hepiniz sorumlusunuz ve bu sorumsuzluğunuzu bu topluma “Peki kim ölsün” sorusunu sordurarak üzerinizden atamazsınız! Ne çocuklarımızın, ne insanımızın can güvenliğini, ne hayvan sevgimizi ne de hayvanların canını, sizin kapasitesizliğinize, kalpsizliğinize ve vicdansızlığınıza terk ve tercih edecek değiliz!

SOKAK HAYVANLARI İÇİN 4 FORMÜL

Meselenin çözümü bellidir. Öncelikle iyi niyet gereklidir. Sonra merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında sivil toplum ve gönüllüler arasında koordinasyon ve iş bilirliği gereklidir. Sonra, yapılacak şeyin formülü bellidir: “Topla, kısırlaştır, aşıla, koru”

Bu süreçte barınakların kapasitesi ve imkanları da arttırılmalıdır. Evcil hayvan ticareti tamamen yasaklanmalıdır. Hayvanlar takip edilmeli, onları sokağa terk edenlere yaptırım uygulanmalıdır. Yani hayvan hakları yasası çıkartılmalıdır.

Son dakika haberinin detayları gelecek...