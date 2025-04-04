Son dakika | Devlet Bahçeli mesaiye geri döndü! İki ay sonra ilk kez Türkeş'in kabrinde görüntülendi

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, yaklaşık 2 aylık sürenin ardından bugün mesaisine başladı. 28 Ocak'tan bu yana kameraların karşısına geçmeyen Bahçeli, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti.

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset arenasına geri döndü. Devlet Bahçeli mesaisine bugün başladı. MHP Ankara İl Başkanlığı, Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş’in anıt mezarında anma programı düzenliyor.

Kalp kapakçığı ameliyatı olan Bahçeli, o günden bu yana istiharata çekilmişti.

Bahçeli, bugün Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümünde anma törenine katıldı.

MHP lideri şu sıralarda Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ne geçti.

66 GÜN SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Bahçeli, kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmişti.

MHP'den yapılan açıklamada, "Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır." denilmişti.

Bahçeli, o günden bu yana istirahatteydi.