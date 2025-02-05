Son dakika | Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 ay hapis istemi

05 Şubat 2025 16:25 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:30

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Hapis istemine CHP lideri Özgür Özel'den tepki gecikmedi.

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler! 'Polemikten hoşlanan bir kişilik var karşımızda'

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler! 'Polemikten hoşlanan bir kişilik var karşımızda'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik ifadeleri nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İMAMOĞLU HAKKINDA HAPİS İSTEMİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

SİYASİ YASAK DA TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Başsavcı Akın Gürlek'in mağdur olarak yer aldığı belirtilirken, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında siyasi yasak da talep edildi.

ÖZGÜR ÖZEL: BU NE KORKUYMUŞ ARKADAŞ YA

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi kararına tepki gösterdi. Özel, "Bu ne korkuymuş arkadaş ya" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; tehdit, hakaret, görevli kişiyi hedef göstermek ve adil yargılamayı etkilemeyi teşebbüsle suçlanıyor. İmamoğlu bu dört ayrı suçlamayla ilgili ifade vermişti. İmamoğlu ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. İmamoğlu bilirkişi soruşturması kapsamında verdiği ifadede de suçlamaları kabul etmediğini söyledi.