Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e soruşturma! İstenen ceza belli oldu

04 Şubat 2025 14:11 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 14:16

Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve 20 kişi hakkında görevi kötüye kullanma suçundan iddianame hazırlandı. Yüksel'in 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 21 sanık için belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesi gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianamede hazırlandı. İddianamede Yüksel ile birlikte 19 şüphelinin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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