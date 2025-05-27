Son dakika | İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma

Son dakika haberi: İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında, güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan soruşturma başlatıldı. Aslan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 25 kişinin tutuklanması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmiş, yaşanan tartışmanın ardından "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı!" diyerek bağırmıştı.

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında hareketli günler yaşanıyor. Dün gece 4. dalga operasyonunda aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.

NURİ ASLAN'A İZİN VERİLMEDİ

İBB Başkanvekili Aslan, mahkeme kararından önce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek bilgi almak istedi. Ancak güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmemesi üzerine Aslan sert tepki gösterdi.



Adliye görevlileriyle gergin dakikalar yaşayan Aslan, sinirlerine hakim olamayıp, "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” ifadelerini kullandı. Geçişine izni verilince gerilim daha fazla büyümeden sona erdi.



Yaşananların ardından Nuri Aslan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Aslan'ın sorgulama işlemleri sırasında "adliyedeki güvenlik amirlerini tehdit ettiği" iddia edildi.