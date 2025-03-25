Son dakika | İmamoğlu soruşturmasında İSCON İnşaat, Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu!

İstanbul
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden olan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'na ait inşaat firmalarına el konuldu. Furkan Remzi Ceylan üzerinde gözüken İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu’na ait Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.
Son dakika haberine göre, İBB’ye yönelik operasyonlar genişliyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'nun inşaat şirketlerine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulmuştu.
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