Son dakika | İmamoğlu soruşturmasında İSCON İnşaat, Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden olan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'na ait inşaat firmalarına el konuldu. Furkan Remzi Ceylan üzerinde gözüken İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu’na ait Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.