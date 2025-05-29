İnfaz paketi düzenlemesi bugün Meclis'e sunuluyor! AK Partili Güler madde madde açıkladı

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün saat 15:00’te ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirecek.

AK Partili Güler detayları canlı yayında şöyle açıkladı: "2002’den bu yana reform niteliğinde birçok önemli düzenleme Yüce Meclisimiz tarafından yasalaştırılmıştır. Her konuda gerek aksayan yönlerin iyileştirilmesi gerekse sistemin daha hızlı ve etkin bir şekilde çalıştırılabilmesi amacıyla kanun seviyesinde yapılması gereken düzenlemeleri, peyderpey vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Bu kapsamda “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni bugün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş bulunuyoruz.

Teklif, 9 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme içermekte olup, yürütme ve yürürlük dâhil toplam 29 maddeden oluşmaktadır.

'AMAÇ CEZANIN ETKİNLİĞİNİN DAHA DA ARTIRILMASI'

Şimdi size Teklifte yer alan düzenlemelerle ilgili olarak bazı bilgiler vermek istiyorum:

1- Hükümlülerin 1 yıllık denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin en az onda birini mutlaka ceza infaz kurumunda geçirmeleri sağlanmaktadır.

Düzenlemeyle, hükümlülerin aldıkları cezayla orantılı olarak belirli bir süre ceza infaz kurumunda geçirmeleri sağlanarak cezanın etkinliğinin daha da artırılması amaçlanmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, 1 yıllık maktu denetimli serbestlik süresi bakımından bir değişiklik öngörülmemektedir.

Bununla birlikte, cezası az olan hükümlüler de dâhil olmak üzere bütün hükümlülerin ceza infaz kurumunda belirli bir süre kalmaları sağlanarak cezanın ıslah ve önleyici amacının gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

2- İkinci kez mükerrirlerin koşullu salıverilmeden faydalanabilmesine imkân tanınmaktadır.

Teklifle, haklarında ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilen hükümlülerin, dış dünyaya uyum sağlamaları ve rehabilite edilerek yeniden suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla koşullu salıverilebilmelerine imkân tanınmaktadır.

ÖZEL İNFAZ USULLERİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Buna göre bu hükümlüler, süreli hapis cezasının 3/4’ünün iyi hâlli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabilecektir.

3- Özel infaz usullerinin kapsamı genişletilmektedir.

Teklifle, çocukların ve kadınların lehine olacak şekilde penoloji bilimine uygun olarak özel infaz usullerinin kapsamı genişletilmektedir.

Hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamı;

Kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan, 3 yıla,

Taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan, 5 yıla çıkarılmaktadır.

Diğer yandan, konutta infaz usulünün kapsamı;

Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan, 3 yıla,

70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan, 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan, 5 yıla çıkarılmaktadır.

Ayrıca, 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 6 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkân tanınmaktadır.

Yine; hastalık ve engellilik nedeniyle 5 yıl yerine 10 yıl, doğum nedeniyle ise 3 yıl yerine 5 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesi mümkün hale getirilmektedir.

SUÇLA ETKİN MÜCADELE

4- Çocuk kapalı ceza infaz kurumları ile eğitim evlerine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Teklifle, çocuk hükümlülerin cezalarının infazına çocuk eğitim evleri yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanması, iyi hâlli olan çocukların eğitim evlerine gönderilmesi sağlanmaktadır.

Bu düzenlemeyle çocukların ıslahına yönelik birtakım tedbirler alınmaktadır.

Teklifle, kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı suçların cezalarının artırılması ve unsurlarının yeniden belirlenmesi öngörülmektedir.

Böylelikle, ceza adaletinin gerçekleştirilmesi ve suçla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda;

5- Teşebbüs hükümleri uygulandığında daha az indirim yapılması sağlanmaktadır.

6- Kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarının cezalarının cezaları belirli bir miktar artırılmaktadır.

7- Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası artırılmakta, halk arasında kurusıkı olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da bu suçun kapsamına alınmaktadır.

Ayrıca bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezanın artırılması sağlanmaktadır.

ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANAN YANDI

8- Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçunun cezası artırılmaktadır.

9- Trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenmekte ve bu fiiller bakımından ağır yaptırımlar belirlenmektedir.

Değerli Arkadaşlar,

Teklifte ayrıca Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla da bazı düzenlemelere yer verilmektedir.

Bu kapsamda;

10- İstinaf ve temyiz kanun yolu başvurusunda esas alınacak parasal sınırların belirlenmesinde davanın açıldığı tarihteki miktarın esas alınması kabul edilmektedir.

11- Hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesi kapsamında noterlere uygulanacak disiplin cezaları açıkça düzenlenmektedir.

12- Devletin çalışanları korumasına ilişkin pozitif yükümlülüğü kapsamında, Türk firmalarının yurtdışında çalıştırdığı işçilere uygulanacak hukukun belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

13- İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesiyle ilgili olarak kişilik haklarının korunması bakımından 5651 sayılı İnternet Kanununda bazı düzenlemeler yapılmaktadır."

