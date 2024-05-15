Son dakika! İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan önemli açıklamalar

15 May 2024 11:04 - Güncelleme : 15 May 2024 11:05

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor...

"MİLLETİMİZİ RAHATSIZ EDENLERİ RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Dervişoğlu'nun konuşmasından satır başları:

-Anayasa tartışmalarına dair görüşlerimizi beyan edip, bu girişimin samimiyetini sorgulayınca belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz. Hiçbir şikayetim yok, milletimizi rahatsız edenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz!

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN KARŞISINDA DURACAĞIZ!"

İYİ Parti'nin, Türkiye'nin gündemine dayatılan yeni anayasayla ilgili duruşu son derece açık ve nettir; biz artık miadı dolmuş bu hükümete can suyu olacak ve tek adam rejimini tahkim edecek her türlü anayasa değişikliğinin karşısında duracağız.

'YUMUŞAMA' AÇIKLAMASI

Tüm siyasi partilerin karar ve diyaloglarına, geçmişte partimize gösterilmediği ölçüde yüksek bir nezaketle yaklaşıyoruz. Elbette isteyen istediği partiyle görüşebilir ve istediği kadar da yumuşayabilir.

Son dakika haberinin detayları gelecek...